„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu

Serbia le cere cetățenilor săi să părăsească „cât mai repede” Iranul, avertizând asupra riscului iminent de atacuri americane. Belgradul se alătură astfel altor state care au emis alerte similare pe fondul tensiunilor din regiune, notează AFP, citată de Agerpres.

Avertismentul transmis de Ministerul sârb de Externe în noaptea de vineri spre sâmbătă invocă „tensiunile crescânde și riscul deteriorării situației de securitate”, sfătuind toți cetățenii aflați în Iran să părăsească teritoriul acesteia în cel mai scurt timp.

Această măsură reconfirmă recomandarea emisă de Belgrad la mijlocul lunii ianuarie, Serbia alăturându-se acum unor state precum Polonia, Australia și Germania, care au lansat apeluri similare de evacuare. În același timp, Statele Unite și-au avertizat propriii cetățeni să evite regiunea.

Mobilizarea internațională are loc în contextul în care SUA au desfășurat deja un dispozitiv militar naval și aerian masiv în regiune.

Tensiunile au atins un punct critic după ce președintele american Donald Trump a lansat un ultimatum Teheranului, acordându-și un termen de „10 până la 15 zile” pentru a decide dacă va recurge la forță sau dacă un acord privind programul nuclear mai este posibil.

Ca răspuns, autoritățile iraniene au transmis sâmbătă că își doresc o soluționare „rapidă” a crizei pentru a evita un conflict deschis. Imagini recente din satelit arată că regimul de la Teheran își fortifică accelerat siturile nucleare, pregătindu-se de război chiar în timp ce poartă negocieri cu emisarii lui Trump.