SUA îndeamnă cetățenii americani să părăsească „acum” Iranul

Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetățenii americani care se află în Iran să părăsească țara „acum”, avertizând să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american, transmite The Guardian.

Ambasada virtuală a emis marți o alertă de securitate, în care a avertizat:

„Protestele din Iran se intensifică și ar putea deveni violente, rezultând arestări și răniri. Măsuri sporite de securitate, închideri de drumuri, întreruperi ale transportului public și blocaje ale internetului sunt în curs de desfășurare”, a transmis Ambasada virtuală a SUA.

Ambasada virtuală a atenționat cetățenii americani să pregăteacă „un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”.

„Guvernul iranian a restricționat accesul la rețelele mobile, fixe și naționale de internet. Companiile aeriene continuă să limiteze sau să anuleze zborurile către și dinspre Iran, mai multe companii suspendând serviciile până vineri, 16 ianuarie”, se menționează în alerta de călătorie.

Washingtonul le recomandă, de asemenea, cetățenilor americani să evite protestele, să „fie discreți” și, dacă este sigur, să ia în considerare părăsirea Iranului „pe cale terestră” către Armenia sau Turcia.

Guvernul SUA nu are relații diplomatice sau consulare cu Republica Islamică Iran. În absenţa legăturilor dintre SUA şi Iran, autorităţile de la Washington au deschis o ambasadă virtuală.

Casa Albă: Atacurile asupra Iranului rămân o opțiune pentru Trump

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie, au fost declanșate inițial de prăbușirea monedei iraniene – rialul – și s-au transformat curând în demonstrații anti-regim la nivel național, oamenii fiind revoltați și de restricțiile sociale și politice impuse de guvern.

Luni, Casa Albă a transmis că președintele Trump ia în considerare atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestațiilor care zguduie Republica Islamică.

Casa Albă a precizat că o cale diplomatică rămâne, totuși, deschisă. „Diplomația (este) întotdeauna prima opțiune pentru președinte”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt Leavitt, în fața presei.

„Un lucru la care președintele Trump excelează este să păstreze toate opțiunile pe masă. Iar atacurile aeriene sunt una dintre numeroasele opțiuni care i se oferă comandantului-șef”, a adăugat ea.

Conform acesteia, un canal diplomatic rămâne deschis cu Iranul, regimul de la Teheran adoptând un „ton foarte diferit” în discuțiile private cu emisarul american Steve Witkoff.

„Ceea ce auziți din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administrația (americană) le primește în privat și cred că președintele vrea să examineze aceste mesaje”, a precizat Karoline Leavitt.

Președintele Trump „nu dorește să vadă oameni uciși pe străzile din Teheran, dar, din păcate, asta se întâmplă în prezent”, a mai spus purtătoarea de cuvânt, citată de AFP și Agerpres.