Parlamentul European a adoptat schema care permite femeilor să facă avort gratuit, în anumite condiții

Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unui mecanism care le-ar permite femeilor din țări ce restricționează accesul la avort să își întrerupă sarcina într-un alt stat membru, gratuit, transmite Reuters.

Inițiativa cetățenească „Vocea mea, alegerea mea” propune crearea unui fond din bugetul UE care să acopere procedurile pentru persoane din țări cu interdicții aproape totale, precum Malta și Polonia, sau din locuri unde accesul la avort este dificil, precum Italia și Croația.

Deși tendința în Europa a fost către un acces mai larg la avort – Marea Britanie dezincriminându-l, iar Franța transformându-l într-o libertate garantată constituțional – continentul a asistat și la o creștere substanțială a sprijinului pentru partidele dreptei radicale sau ale extremei drepte, multe dintre acestea opunându-se avortului.

După votul din Parlamentul European asupra inițiativei „Vocea mea, alegerea mea”, care a primit 358 de voturi „pentru” și 202 „împotrivă”, Comisia Europeană urmează să decidă în martie dacă va adopta propunerea. Agenția Reuters amintește că alte inițiative cetățenești nu au avut un succes deplin.

Susținătorii inițiativei, inclusiv activiști pentru dreptul la avort și unii membri ai Parlamentului European de la stânga până la centru-dreapta, afirmă că aceasta ar reduce practicile nesigure și ar ajuta femeile care nu dispun de fonduri pentru o procedură în străinătate.

Criticii, inclusiv eurodeputați de extremă dreaptă și unii din centru-dreapta, susțin că propunerea este o imixtiune nejustificată în legislațiile naționale și în contradicție cu valorile creștine tradiționale.

„UE este alături de femei”

„Astăzi arătăm lumii, dar mai ales cetățenilor noștri, că UE este alături de femei. UE susține egalitatea de gen, iar UE nu se teme să respecte toate drepturile omului, inclusiv drepturile femeilor”, a declarat la Strasbourg jurnaliștilor eurodeputata suedeză Abir Sahlani, din grupul centrist Renew Europe.

În perioada premergătoare votului, opozanții au organizat evenimente împreună cu federația anti-avort „One of Us” și cu Centrul European pentru Lege și Justiție. Acesta este o ramură din Europa a American Center for Law and Justice, organizație care se implică în litigii privind avortul și care a fost implicată în răsturnarea în 2022 de către Curtea Supremă a SUA a deciziei istorice Roe v. Wade. Decizia din 1973 garanta accesul la avort la nivel federal în SUA iar anularea ei a permis statelor conservatoare să adopte legi stricte anti-avort.

Grupurile anti-avort au organizat două conferințe la Parlamentul European, criticând inițiativa cetățenească și solicitând ca executivul condus de Ursula von der Leyen să ofere mai mult sprijin pentru maternitate, nu pentru avort.

„Trimiterea femeilor în țări mai liberale reprezintă un atac la ordinea națională”, a declarat Elisabeth Dieringer, din grupul de extremă dreaptă Patrioți pentru Europa, într-o dezbatere parlamentară în ajunul votului.

