Parlamentul European respinge cererea Ungariei de ridicare a imunității opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis

Parlamentul European a respins marți în cadrul a două voturi în plen ridicarea imunității a doi eurodeputați, respectiv liderul opoziției ungare Peter Magyar și activista italiană Ilaria Salis, refuzând astfel solicitarea Ungariei, unde cei doi sunt investigați în dosare fără legătură între ele, relatează Agerpres.

Peter Magyar este un fost aliat al premierului conservator ungar Viktor Orban, devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorțat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiției și o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta și este susținut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar.

Partidul Tisza s-a impus rapid ca formațiune principală de opoziție, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susțin că Tisza ar devansa Fidesz în intențiile de vot și că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc anul viitor.

Peter Magyar are în Ungaria trei dosare penale. În primul este acuzat că i-a smuls cu forța telefonul unei persoane care îl filma într-un club de noapte și apoi a aruncat aparatul în Dunăre, iar celelalte două dosare privesc acuzații de defăimare.

„O victorie pentru democrație, statul de drept și antifascism”

Cât despre eurodeputata italiană Ilaria Salis, această activistă antifascistă este acuzată în Ungaria de violențe în marja unei adunări neo-naziste. Arestată de autoritățile ungare în februarie 2023, ea a fost adusă în fața instanței încătușată cu lanțuri, situație față de care Italia a protestat oficial. După mai mult de un an de arest preventiv, ea a fost apoi plasată în arest la domiciliu și în cele din urmă eliberată după ce a obținut un mandat de eurodeputat la alegerile europarlamentare în 2024.

Citește și VIDEO O italiancă judecată în lanțuri la Budapesta testează relațiile dintre Viktor Orban și Giorgia Meloni

În cazul ei, respingerea ridicării imunității a fost decisă la o diferență de numai un vot, fiind înregistrate 306 voturi pentru menținerea imunității și 305 împotrivă.

Pe de altă parte, normele Parlamentului European privind imunitatea prevăd că aceasta nu protejează eurodeputații în fața procedurilor legale inițiate anterior alegerii lor în această funcție. Totuși, în urma respingerii ridicării imunității, Ilaria Salis nu va putea fi judecată de justiția ungară, deși procedura împotriva ei a fost deschisă înainte să devină membră a Parlamentului European.

„Acest vot este o victorie pentru democrație, statul de drept și antifascism”, a susținut Ilaria Salis după votul din Parlamentul European, unde a fost aleasă pe listele unui mic partid italian denumit „Alianța Verzilor și Stânga”.