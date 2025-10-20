Pas istoric pentru femeile din Japonia, după ani de dezbateri despre pilula „de a doua zi”, care va fi disponibilă fără rețetă

Japonia a aprobat, pentru prima dată în istoria ei, vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul acesteia, ceea ce le va permite femeilor din țară să ia medicamentul fără prescripție medicală, informează BBC News.

ASKA Pharmaceutical a precizat că accesul mai larg la acest medicament „va împuternici femeile japoneze în domeniul sănătății reproductive”. Data la care va fi pusă în vânzare pilula nu a fost încă anunțată.

Pilula va fi etichetată ca „medicament care necesită îndrumare”, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să o ia în prezența unui farmacist.

Pilula „de a doua zi” – o formă de contracepție de urgență – este deja disponibilă fără prescripție medicală în peste 90 de țări și este concepută pentru a preveni o sarcină nedorită.

Aceasta acționează prin împiedicarea ovulului femeii să se dezvolte complet sau să se atașeze de peretele uterului. De obicei, trebuie luată în termen de trei până la cinci zile de la un contact sexual neprotejat, dar cu cât este luată mai repede, cu atât este mai eficientă.

Concepțiile conservatoare ale Japoniei, înrădăcinate în patriarhat și în viziuni profund tradiționale asupra rolului femeilor, au făcut ca aprobarea medicamentelor legate de sănătatea reproducerii femeilor să fie un proces lent.

ASKA Pharmaceutical a transmis luni, într-un comunicat de presă, că „a obținut autorizația de comercializare pentru trecerea la utilizarea fără prescripție medicală a pilulei contraceptive de urgență comercializate sub marca Norlevo”.

Nu vor exista restricții de vârstă pentru cumpărătoarele medicamentului și nu va fi necesar consimțământul părinților, a scris cotidianul Mainichi Shimbun.

Compania a precizat că a depus cererea de aprobare în 2024, după ce anul precedent începuse să distribuie, în cadrul unui regim de probă, pilula fără prescripție medicală.

În timpul acelei perioade, pilula Norlevo a fost disponibilă în 145 de farmacii din Japonia. Până atunci, pilula era furnizată numai în clinici sau farmacii, după consultarea unui medic și doar pe bază de prescripție medicală.

La acea vreme, organizațiile care militează pentru respectarea drepturilor omului au criticat studiul, afirmând că era prea restrâns, și au solicitat eliminarea restricțiilor. Activiștii au susținut de mult timp că obligativitatea rețetei medicale descuraja femeile tinere și victimele violului să acceseze contracepția de urgență.

Vânzarea medicamentului fără rețetă a fost discutată pentru prima dată de un comitet al Ministerului Sănătății în 2017, iar consultarea publică a constatat un sprijin copleșitor în întreaga țară.

Însă oficialii niponi nu au dat undă verde la momentul respectiv, afirmând că facilitarea accesului la acest medicament ar încuraja utilizarea iresponsabilă a pilulei „de a doua zi”.

Norlevo – și versiunea generică levonorgestrel – are cea mai mare eficacitate în primele 72 de ore după un contact sexual neprotejat și are o rată de eficiență de 80%.