PAS l-a propus pe noul premier al Republicii Moldova, Maia Sandu a semnat imediat decretul. Cine este Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost propus vineri oficial președintei Maia Sandu pentru funcția de premier al Republicii Moldova, nominalizarea fiind făcută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare luna trecută.

Imediat, Maia Sandu a semnat decretul de desemnare drept premier pentru Munteanu, care urmează să vină în fața Parlamentului unde PAS are majoritatea.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

PAS speră într-o instalare rapidă a noului premier

Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că, în cadrul consultărilor, a fost discutat calendarul evenimentelor care urmează, potrivit agenției de presă IPN.

La ieșirea de la discuțiile de la președinție, Grosu a declarat presei că, odată cu emiterea decretului, Alexandru Munteanu urmează să propună echipa guvernamentală și programul de guvernare. Ulterior, candidatul va participa la discuții cu grupurile parlamentare.

Grosu a afirmat că speră ca noul Guvern să fie învestit mai repede decât termenul de 15 zile prevăzut de lege.

Joi șefa statului a avut consultări cu partidele de opoziție, care au criticat modul în care candidatul a fost propus de PAS. Reprezentanții unor formațiuni au declarat că nu îl vor susține pe candidatul propus de partidul de guvernământ, iar alții au afirmat că vor decide după ce vor avea discuții cu Munteanu.

PAS a obținut 55 de mandate din 101 în noul Parlament, după alegerile din 28 septembrie 2025.

Cine este Alexandru Munteanu

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, nu a fost implicat până acum în viața politică și nu a avut vizibilitate în spațiul public.

Alexandru Munteanu s-a născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău. A absolvit facultatea de fizică, după care și-a început activitatea profesională la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, unde a fost lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a ocupat funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

După crearea Băncii Naționale a Moldovei, Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar mai târziu a devenit director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat cursul Bănci și Finanțe la ULIM și a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După finalizarea studiilor, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de mai bine de 30 de ani, și unul dintre co-fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham). În 1997, s-a întors în Republica Moldova, unde a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF și a activat ca membru sau președinte în consiliile de administrație ale mai multor companii din Republica Moldova și Ucraina.

Din 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o firmă de investiții cu operațiuni în Europa de Est. Alexandru Munteanu a fost, de asemenea, membru și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate, Viena, Austria, precum și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, Ucraina, acreditată International Baccalaureate (IB). Pentru meritele sale profesionale și civice, în 2006 a primit distincția de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) din partea Republicii Franceze.