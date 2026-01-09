Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, a fost arestat. Decizia autorităților, la nouă zile de la tragedie

Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” din Crans-Montana, soț și soție, au fost audiați vineri dimineață de autoritățile din Elveția. La finalul audierii, unul dintre proprietari, Jacques Moretti a fost plasat în arest preventiv, scrie publicația Le Soir, care citează sursele judiciare ale AFP. Informația a fost confirmată și de către jurnaliștii de la The Guardian.

Proprietarii clubului din stațiunea elvețiană au fost audiați, vineri, timp de șase ore. Iar la final, autoritățile au anunțat că doar Jacques Moretti a fost arestat preventiv, nu și soția sa, care deține alături de el barul.

Presa elvețiană scrie că autoritățile au decis ca doar el să fie vizat de o măsură preventivă, deoarece au considerat că este riscul să fugă din țară.

Decizia a venit la nouă zile de la tragedia, care a avut loc în noaptea de Revelion. 40 de persoane au murit, în urma incendiului care a cuprins barul, printre care și un român. Alte 116 persoane au fost rănite.

Jacques Moretti a spus, într-o primă declarație dată, în 2 ianuarie, după incendiul în care au murit cel puțin 40 de oameni, iar alți 116 au fost răniți că localul a fost controlat de autorități „de trei ori în zece ani”, conform 24heures.ch.

De ce sunt acuzați proprietarii barului

Cei doi proprietari ai barului din stațiunea elvețiană Crans Montana sunt suspectați de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu, potrivit procurorului șef al regiunii Valais.

Tragedia a ridicat semne de întrebare atât referitoare la controalele efectuate privind normele de siguranță de la clubul Le Constellation, care a ars complet.

Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea artificiilor pe sticlele de șampanie, care au fost ținute prea aproape de tavanul acoperit cu burete fonoabsorbant, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei.

Pe 4 ianuarie, anchetatorii au terminat identificarea celor 40 de decedați decedați și au declarat că au și numele tuturor celor 116 răniți în incendiul din Alpii elvețieni. Printre victime se numără mulți tineri, barul fiind popular în rândul tinerilor din stațiunea de schi.