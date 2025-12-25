Patru persoane au rămas blocate în Munții Stânişoarei. Intervenție dificilă pentru salvamontiștii din Suceava

Patru persoane au cerut ajutor, în ziua de Crăciun, după ce nu s-au mai putut deplasa în Munţii Stânişoarei. În zonă este zăpadă, iar condiţiile meteo nu sunt sigure pentru o deplasare nocturnă, relatează news.ro.

Salvamont Suceava anunţă, joi seară, că intervine pentru găsirea și aducerea în siguranță a celor patru persoane.

„O echipă Salvamont Suceava intervine în acest moment pentru recuperarea a patru persoane în Munţii Stânişoarei”, au transmis salvamontiştii.

Deocamdată, nu se cunoaşte starea persoanelor şi împrejurprile în care au rămas în zona montană, însă în zonă vremea este nefavorabilă.