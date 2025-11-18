Paul al României scapă din nou de extrădarea din Franța. Judecătorii francezi au respins cererea autorităților române

Curtea de Apel de la Paris a refuzat marți să îl predea autorităților române pe prinţul Paul al României, condamnat la 3 ani și patru luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Decizia nu este definitivă, transmite Digi24.

Este a treia oară când Franța respinge extrădarea lui Paul de România. Magistrații francezi au refuzat, și de această dată, pe motiv că se încălcă drepturile omului. Decizia nu este una definitivă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Paris urmând să facă recurs, potrivit sursei citate.

Cereri repetate de extrădare pentru Paul de România

Prințul Paul, descendent al regelui Carol al II-lea, a fost condamnat în dosarul retrocedării Fermei Băneasa, în decembrie 2020, de Înalta Curte de Casație și Justiție, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu.

Descendentul regelui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României, este acuzat că a colaborat cu o bandă de escroci, începând din 2006, pentru a recupera proprietăţi pe care le pretindea ca moştenitor al familiei regale. În acest dosar, 18 persoane au fost condamnate, iar prejudiciul adus statului român a fost estimat la cel puţin 145 de milioane de euro, arată agenția France Presse.

El a fugit din România la Paris în decembrie 2020, înainte de pronunțarea condamnării. Camera de extrădare a Curţii de Apel din Paris a respins însă cererea României în noiembrie 2023, motivând că dreptul la un proces echitabil nu a fost respectat.

La finalul lunii aprilie 2024, Paul al României a fost prins în Malta, dar și justiţia de acolo a refuzat de asemenea să îl predea autorităţilor române.