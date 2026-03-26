Pentagonul cântărește redirecționarea armelor destinate Ucrainei, plătite și de aliații europeni, către războiul din Iran

Pentagonul analizează dacă să redirecționeze arme destinate inițial Ucrainei către Orientul Mijlociu, în condițiile în care războiul din Iran pune presiune asupra stocurilor de muniții critice ale armatei americane, a relatat joi Washington Post, citând trei persoane familiarizate cu această chestiune.

Articolul preluat și de agenția Reuters notează că printre armele care ar putea fi redirecționate se numără rachete interceptoare pentru apărare antiaeriană achiziționate printr-o inițiativă NATO lansată anul trecut, în cadrul căreia țările partenere cumpără armament american pentru Kiev.

Această posibilitate este analizată în contextul intensificării operațiunilor americane în regiune. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central care coordonează forțele americane în Orientul Mijlociu, a declarat miercuri că Statele Unite au lovit peste 10.000 de ținte în interiorul Iranului și sunt pe cale să limiteze capacitatea Iranului de a proiecta putere dincolo de granițele sale.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru The Washington Post că Departamentul pentru Război va „asigura că forțele americane și cele ale aliaților și partenerilor noștri au tot ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga”.

Pentagonul, Departamentul de Stat al SUA și NATO nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Programul de înarmare al Ucrainei cu bani europeni și arme americane

Președintele Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, au anunțat în iulie anul trecut un plan de reînarmare a Ucrainei cu rachete și alte arme în lupta acesteia pentru respingerea invaziei ruse. Liderul de la Casa Albă a subliniat la momentul respectiv că țările membre NATO, și nu contribuabilii americani, vor acoperi costul acestor arme.

„Astăzi am încheiat un acord prin care le vom trimite arme (aliaților din cadrul NATO, n.r.), iar ei le vor plăti”, a declarat el, printre altele.

Trump li s-a adresat ieri jurnaliștilor de la baza Andrews, pe aerodromul militar de lângă Washington, și a descris acordul ca fiind o tranzacție comercială. „Uniunea Europeană plătește pentru asta. Noi nu plătim nimic pentru asta, dar le vom trimite… le vom trimite sisteme Patriot”, a explicat președintele american, citat de DPA și Agerpres.

„Nu am convenit încă asupra numărului, dar vor avea câteva pentru că au într-adevăr nevoie de protecție”, a adăugat el.

Noul mecanism, creat de SUA împreună cu aliații din NATO, a fost folosit pentru prima oară în septembrie anul trecut, după ce mai multe state membre au declarat că vor să îl folosească pentru a asigura livrări de armament către Ucraina.

Elbridge Colby, subsecretarul Pentagonului pentru politica de apărare, a aprobat pe 19 septembrie două transporturi de câte 500 de milioane de dolari fiecare, prin mecanismul pe care SUA l-a numit „Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)”.

Per total, programul urmărește să sprijine Ucraina cu arme americane în valoare de până la 10 miliarde de dolari, cu posibilitatea extinderii sale ulterioare.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, stă în fața unui sistem antirachetă„Patriot”, într-o zonă de antrenament militar, în timpul unei vizite în Mecklenburg, Germania, 11 iunie 2024, FOTO: Jens Büttner / DPA / Profimedia

SUA pun presiune pe Ucraina să cedeze tot Donbasul

Articolul publicat joi de The Washington Post vine la doar o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Reuters că administrația Trump s-a oferit să furnizeze garanții de securitate pentru un acord de pace în Ucraina cu condiția ca autoritățile de la Kiev să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas din estul țării, pe care Moscova și-o dorește, dar nu o controlează în integralitate.

Liderul ucrainean a spus că, cu SUA concentrată acum pe propriul conflict împotriva Iranului, președintele Trump presează Ucraina în încercarea de a pune capăt războiului dezlănțuit de Rusia în februarie 2022.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și cred că și asupra următorilor săi pași. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump alege în continuare o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a declarat el pentru Reuters, din complexul rezidențial de la Kiev.

Zelenski afirmase în repetate rânduri că Ucraina are nevoie de garanții de securitate robuste din partea partenerilor internaționali pentru a se asigura că Rusia nu o va ataca din nou, în eventualitatea unui acord de pace.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a mai spus președintele ucrainean în interviul pentru Reuters, susținând că o astfel de retragere ar compromite deopotrivă securitatea țării sale și, prin extensie, pe a Europei, întrucât ar presupune cedarea pozițiilor defensive solide din regiune în favoarea Rusiei.

Zelenski i-a transmis totuși mulțumiri președintelui Trump pentru menținerea aprovizionării cu rachete Patriot, singurele capabile să doboare rachete balistice ruse, în ciuda cererii crescute care există ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Ucrainenii încă mai controlează puțin sub un sfert din Donețk, unul dintre cele două oblasturi care alcătuiesc nucleul Donbasului, în timp ce Luganskul se află sub control rusesc. Chiar și așa, Kievul și analiștii militari estimează că ar putea fi nevoie de ani de zile pentru ca forțele Moscovei să cucerească întreaga regiune pe câmpul de luptă.

Ofensivă de primăvară a Rusiei

CNN a scris în weekend că forțele ruse au lansat o ofensivă de primăvară în Ucraina, conform armatei ucrainene și analiștilor, iar atacul începe să capete ritm.

În Donețk, parte a Donbasului, ucrainenii mai controlează puțin sub un sfert din teritoriu. Totuși, Kievul susține că o așa-numită „centură de fortărețe” urbană puternic fortificată de forțele ucrainene o poate ajuta să apere regiunea timp de ani de zile.

Analiștii militari sunt, de asemenea, de acord că ar putea fi nevoie de câțiva ani și de efective militare semnificative pentru ca Rusia să cucerească pe câmpul de luptă întregul Donbas.

Recentele atacuri ale forțelor ruse s-au concentrat inclusiv pe orașul Liman din Donețk, aflat la marginea așa-numitei centuri de fortărețe. Zona are un rol cheie în apărarea Slovianskului, un oraș de dimensiuni mai mari.

Săptămâna trecută, autoritățile ucrainene au anunțat că au început evacuarea obligatorie a copiilor din zonele cele mai expuse atacurilor ale Slovianskului, unul dintre principalele orașe aflate încă sub control ucrainean din regiunea Donbas, în ceea ce Reuters a descris drept un semnal că situația de securitate din zonă se deteriorează.

Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat semnale că forțele ruse plănuiesc să intensifice operațiunile terestre și în alte zone ale centurii de fortărețe.