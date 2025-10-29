Percheziții în dosarul exploziei blocului din Rahova. Șase persoane, duse la audieri

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Polițiștii fac miercuri dumineață opt percheziții în București și alte trei județe, una dintre ele la sediul Distrigaz, în dosarul exploziei din 17 octombrie, produsă la un bloc din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei. Şase persoane vor fi duse la audieri, transmite G4media, care citează surse judiciare.

Poliţia Română anunță, într-un comunicat oficial, că face miercuri opt percheziţii la persoane fizice şi juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

„În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman”, a transmis Poliția Română.

Potrivit G4Media, perchezițiile au loc la sediul Distrigaz și la angajați ai Distrigaz care au efectuat verificările înainte de explozie. De asemenea, sunt vizați administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au efectuat verificarea retelei de gaze la bloc dupa venirea Distrigaz.

Poliția Română precizează că „activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare”.

„După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor. Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane”, se mai indică în comunicatul autorităților.

Dosarul deschis în urma exploziei din Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem, adică au vizat fapta în sine, nu o persoană anume.

Principala ipoteză în cazul exploziei din Rahova

Trei persoane au murit și 15 au fost rănite în explozia care s-a produs pe 17 octombrie într-un bloc de pe strada Petre Ispirescu, de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei.

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii au spus că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele. Contractul a fost semnat joi, 16 octombrie. Administratora blocului a declarat jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei fisuri într-o conductă de gaz din afara blocului unde a avut loc explozia.

„În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din proximitatea acesteia. Servesc la concluziile expertizei. La momentul de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E ipoteza principală”, a declarat pe 22 octomrbie Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română.

El a precizat atunci că, din datele pe care le au anchetatorii, gazele ar fi fost oprite în momentul în care s-a produs explozia.