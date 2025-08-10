Persoane ucise de obiecte explozive când înotau în Marea Neagră, în Odesa

Trei persoane care înotau au fost ucise de obiecte explozive, în zona a două plaje unde înotul este interzis, în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, conform anunțului făcut de oficiali duminică, relatează Reuters.

Guvernatorul regiunii, Oleh Kiper, a declarat că un bărbat a murit în zona Karolino-Buhaz, în timp ce un alt bărbat și o femeie au fost uciși în apropiere de Zatoka, ambele situate mai jos pe coastă față de capitala regională.

„Cu toții au fost aruncați în aer de obiective explozive în timp ce înotau în zone recreative interzise”, a spus oficialul într-un comunicat.

„Acest lucru dovedește încă o dată că a fi în ape neverificate este extrem de periculos!!!”, a adăugat el.

Regiunea Mării Negre este de multă vreme o destinație populară de vară, dar autoritățile ucrainene au îndemnat la prudență, întrucât războiul dezlănțuit de Rusia a lăsat mine împrăștiate în apropierea coastelor naționale.

Kiper a declarat că 32 de zone au fost declarate sigure pentru înot, iar 30 dintre acestea sunt situate în orașul Odesa.

Summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina va fi subiectul unui summit între președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, vineri, în Alaska. Va fi prima întrevedere între liderii celor două națiuni după 2021, când Putin a discutat cu predecesorul lui Trump, Joe Biden, la Geneva.

Sâmbătă, potrivit Reuters, principalii lideri europeni au declarat despre „calea către pace” în Ucraina că nu poate fi decisă fără Kiev și că negocierile pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al diminuării ostilităților.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis o declarație comună în care au afirmat că „rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

„Linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, au afirmat aceștia în declarația comună.

FOTO: Elenaphotos | Dreamstime.com