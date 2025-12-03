Nicușor Dan acuză direct în cazul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița: „Vinovăția este la Apele Române”

Mai multe persoane așteaptă la rând pentru a umple sticle cu apă potabilă, în orașul Câmpina, luni, 1 decembrie 2025 | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Președintele Nicușor Dan a comentat miercuri situația celor peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița care nu au apă potabilă de vineri.

Șeful statului a spus că a fost în contact cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, iar în acest sector susține că „lucrurile sunt acoperite”.

Chestionat despre criticile venite din partea social-democraților, care au cerut tragerea la răspundere a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pentru situația de la Barajul Paltinu, Dan a explicat că declarațiile trebuie interpretate în funcție de contextul electoral din Capitală.

„În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie”, a declarat şeful statului.

„În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române”, a adăugat președintele. Apele Române se află în subordinea Ministerului Mediului.

De partea cealaltă, ministra Mediului, Diana Buzoianu, susține că de vină pentru criza de apă din cele două județe sunt Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de la nivel local, ESZ Prahova.

Iar la rândul său operatorul local, acuză că s-a ajuns în această situație din cauza Apele Române și a Ministerului Mediului.

Peste 100.000 de oameni, fără apă de aproape o săptămână

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova, precum și de localitatea Moreni din Dâmbovița.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.