Peste 2.700 de blocuri din București, fără apă caldă de o săptămână. Lucrările pentru remedierea avariei de la Unirii au dus la producerea unor noi fisuri ale conductele secundare

Termoenergetica a anunțat luni apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport ale apei calde în timpul unei lucrărilor din ultimele zile pentru repararea din zona Splaiul Unirii. Avaria majoră care a lăsat 5.000 de blocuri, jumătate din București, s-a produs pe 18 august. Inițial, autoritățile anunțau că va fi rezolvată într-o zi, dar în continuare, luni 25 august, aproximativ 2.700 nu au apă caldă. Termenul avansat acum pentru remediere este 26 august, ora 23.30.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente”, a transmis Termoenergetica într-o postare pe Facebook.

Muncitorii Termonenergetica au reușit să finalizeze lucrările la avaria majoră de pe rețeaua primară, dar în timpul lucrărilor au apărut noi fisuri pe conductele secundare.

„Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, explică Termonergetica.

Potrivit datelor din aplicația Termoalert, 30% din blocuri din București, peste 2.700, nu au apă caldă.Termenul avansat pentru rezolvare este 26 august, ora 23.30.

„Echipele companiei sunt mobilizate permanent și intervin simultan în toate punctele afectate pentru remedierea completă a acestor defecțiuni. Procesul de reabilitare presupune în unele locuri sectorizarea conductei pentru depistarea exactă a spărturii, realizarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor și nu în ultimul rând, verificări de siguranță la fiecare etapă a procesului”, precizează Termoenergetica.

Avarie majoră în zona Splaiul Unirii

Peste jumătate din blocurile din București au rămas fără apă caldă în seara de 18 august din cauza unei avarii majore produsă la o magistrală de termoficare de la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu, care a forțat oprirea CET Progresu, din motive de siguranță.

Inițial, Termoenergetica a transmis că problema va fi remediată și apa caldă va reveni în noaptea de 19 spre 20 august, dar a amânat în repetate rânduri acest termen.