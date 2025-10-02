„Peste 20 de drone Shahed”. Rușii au efectuat în mod intenționat bombardamentele care au afectat centrala nucleară de la Cernobîl, acuză Zelenski

Echipele de salvare intervin la locul unde o dronă de atac rusească a lovit noua incintă de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl, pe 14 ianuarie 2025, în regiunea Kiev, nordul Ucrainei. FOTO: TARASOV / Avalon / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să creeze riscul unor incidente nucleare, susținând că Moscova a efectuat în mod deliberat atacul care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, informează joi Reuters.

Zelenski a mai spus că Moscova nu face nimic pentru a remedia întreruperea alimentării cu energie electrică externă a centralei nucleare de la Zaporojie, întrerupere care se află acum în a opta zi, și profită de poziția „slabă” a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și a directorului său general, Rafael Grossi. Aflată sub ocupația forțelor ruse încă de la începutul războiului, centrala de la Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa.

Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat miercuri că bombardamentele rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei de la Cernobîl, inclusiv a noii unități de izolare construite pentru a minimiza contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume, din 1986. Oficialii din domeniul energiei au precizat că atacurile au întrerupt, de asemenea, alimentarea cu energie electrică a 307.000 de clienți din regiunea Cernihiv din apropiere.

Zelenski a afirmat că peste 20 de drone rusești au fost utilizate în atacul asupra orașului Slavutîci, atac care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei de la Cernobîl din apropiere timp de trei ore.

„Rușii nu puteau să nu știe că un atac asupra facilităților din Slavutîci ar avea astfel de consecințe pentru Cernobîl”, a scris el pe aplicația de mesagerie Telegram, adăugând că acolo se află cantități mari de combustibil uzat.

„Și acesta a fost un atac deliberat în care au folosit peste 20 de drone, conform evaluărilor preliminare, drone ruso-iraniene Shahed”, a mai susținut Zelenski.

AIEA, agenția ONU din domeniul nuclear, a emis o declarație în care recunoaște că centrala a înregistrat „fluctuații” după ce a pierdut conexiunea la sursa externă de energie, dar că inițial au fost utilizate linii alternative, iar ulterior alimentarea cu energie a fost restabilită.

Moscova nu a comentat încă incidentul.

Anunțul Ministerului ucrainean al Energiei nu a menționat niciun risc crescut de emisii radioactive după întreruperea alimentării cu energie electrică a centralei de la Cernobîl, ca urmare a atacurilor rusești asupra orașului Slavutîci.

„Ca urmare a supratensiunilor, noua instalație de izolare sigură, care izolează cea de-a patra unitate de energie distrusă a centralei de la Cernobîl și împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a mai transmis miercuri ministerul.

După ce al patrulea reactor al centralei de la Cernobîl a explodat în aprilie 1986 și a răspândit radioactivitate în toată Europa, inginerii sovietici au construit în grabă un „sarcofag” în jurul reactorului.

Acesta a fost înlocuit cu o nouă structură de izolare în 2016, în timp ce celelalte trei reactoare ale centralei au fost scoase treptat din funcțiune.

Centrala a fost ocupată pentru scurt timp de forțele ruse în 2022, la începutul invaziei Moscovei în Ucraina. În februarie, o dronă rusească a străpuns acoperișul structurii de izolare.

Situația de la centrala din Zaporojie

Zelenski a acuzat, din nou, armata rusă pentru întreruperea liniei externe de alimentare cu energie săptămâna trecută la centrala Zaporojie din sud-estul Ucrainei.

„Iar rușii nu fac absolut nimic pentru a remedia situația sau pentru a permite specialiștilor ucraineni să restabilească alimentarea externă cu energie electrică a centralei”, a afirmat el.

Rusia, a adăugat el, „creează în mod deliberat riscul de incidente radioactive, exploatând, din păcate, poziția slabă a AIEA și a directorului său general, Rafael Grossi, precum și dispersarea atenției mondiale”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că Rusia face tot posibilul pentru a asigura siguranța centralei de la Zaporojie. El a susținut că aceasta a fost ținta unor atacuri repetate din partea forțelor ucrainene.

Rusia a ocupat centrala din Zaporojie în primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte acuză în mod regulat cealaltă că pune în pericol siguranța nucleară.

Marți, Zelenski afirmase că situația de la centrala din Zaporojie este „critică”.

Grossi, șeful AIEA, a răspuns că nu există un pericol imediat din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, deoarece generatoarele diesel de urgență funcționează. El a adăugat însă că liniile externe trebuie reparate.