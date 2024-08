Peste 30 de proiecte, aprobate într-o oră de Consiliul Local Sector 4. Între acestea, blocul de 7 etaje propus între blocurile de pe Tineretului

Construirea blocului cu 7 etaje între blocurile de pe bulevardul Tineretului din București – avizată recent de primarul Daniel Băluță – a fost aprobată, marți, și de Consiliul Local Sector 4. Singurii care s-au opus au fost consilierii USR, care au spus că înălțimea aprobată este mai mare decât cea prezăzută în Planul Urbanistic General, iar printr-un Plan Urbanistic de Detaliu cum este acesta nu poate fi modificată.

În ședința de marți a Consiliului Local Sector 4 totul a mers repede. Majoritatea PSD-PPU(S-L) – PNL a aprobat, în aproximativ o oră, peste 30 de proiecte de hotărâre.

Consilierii USR s-au opus proiectului privind ridicarea blocului între blocuri, invocând că documentația nu ar respecta legea, nivelul de înălțime al blocului fiind mai mare decât ceea ce prevede Planul Urbanistic General, practic actul care prevede ce se construiește pe fiecare teren din București.

Consilier USR: „Proiectul se poate numi blocuri între blocuri și nu putem să-l votăm”

„Lățimea străzii este între 9 și 11 m, la 11 m înălțimea maximă în PUG este 13 metri, numărul de niveluri este parter plus 3 etaje, plus două niveluri retrase. Eu prin acest PUD pot să fac maxim un bloc cu parter plus 3 etaje și 4-5 retras, nu am cum să să ajung la 7 etaje, potrivit Planului Urbanistic General. Planul Urbanistic de Detaliu nu poate să modifice înălțimea prevăzută prin PUG. A doua problemă, am cerut în Comisia de Urbanism studiul de însorire, să vedem dacă acea construcție respectă normele de însorire, am primit niște fișiere, dar nu se deschid”, a declarat în timpul ședinței de Consiliu Local Rareș Laurențiu Oprea, consilier local USR.

Ilustrare cum va arăta blocul propus pe strada Cărămidarii de Jos 18 / Foto: Primăria Sector 4

Un alt consilier USR a spus că cetățenii din zonă nu doresc aprobarea unei astfel de construcții și că unii dintre ei au încercat să participe la ședința de Consiliu Local, pentru a pune întrebări, însă nu au fost lăsați de administrația locală.

„Noi am luat legătura cu locuitorii din zonă, sunt foarte supărați, am înțeles că au încercat să intre la ședință să pună întrebări și li s-a răspuns în bătaie de joc. Proiectul se poate numi blocuri între blocuri și nu putem să-l votăm”, a declarat Marian Onicel, consilier USR.

Administratorul public: „Dreptul de proprietate e consfințit de Constituție”

Andrei George Trocan, administratorul public al Sectorului 4, a fost deranjat de întrebările consilierilor USR, cărora le-a transmis că „dreptul la proprietate este garantat de Constituție”.

„Ați solicitat studiu de însorire la toate PUD-urile pe care le-am votat până acum? Ați abordat în comisie cu colegii de specialitate aceste aspecte? Nu pot să nu remarc faptul că ați votat împotrivă la toate proiectele de hotărâre privind modernizările în școli, astfel încât este clară agenda d-voastră în privința dezvoltării în general. Până la urmă, dreptul la proprietate este garantat prin constituție și până la urmă un proprietar din Tineretului are aceleași drepturi ca un proprietar din Dealul Cucului sau de la orice adresă de la PUD-urile anterior votate. Faptul că este cineva nemulțumit a avut posibilitatea în cursul derulării procedurii pentru PUD să depună acele aspecte de care se consideră nemulțumit”, a declarat Trocan.

În final, proiectul imobiliar a fost apropbat cu 19 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”.

Cum ar urma să arate blocul dintre blocuri

Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu afișat pe site-ul Primăriei Sectorului 4 și aprobat marți de Consiliul Local Sector 4, blocul ar urma să aibă subsol, parter și 7 etaje și va adăposti locuințe. Terenul pe care se propune construirea are 442 de metri pătrați din acte și 480 de metri pătrați din măsurători.

Plan reglementari Caramidarii de Jos 18 / Foto: Primăria Sector 4

Primăria Sectorului 4, condusă de primarul Daniel Băluță, a dat aviz de urbanism pentru proiectul imobiliar în 12 august 2024.

Indicatorii urbanistici avizați de Primăria Sectorului 4 pentru proiectul imobiliar sunt:

Înălțime maximă – subsol, parter și 7 etaje, 26 m;

Procent de Ocupare a Terenului – 70%

Coeficient de utilizare a terenului – 3 mp/ADC;

Noua clădire ar urma să fie construită la circa 8 metri de alt bloc nou construit. Zona este una aglomerată din cauza construcțiilor noi intercalate între blocurile vechi.

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu este Cria General Construct SRL.

„Se propune construirea unui imobil rezidențial cu servicii la parter, cu regim de înălțime S+P+6E+7Eretras, funcțiune care se încadrează în reglementările PUG-ului, în caracterul și specificul zonei, nu este poluant, nu este generatoar de trafic greu, deci nu afectează funcțiunea predominantă a zonei, cea de locuire și servicii”, se arată în anunțul de intenție publicat pe site-ul Primăriei Sector 4.