Peter Magyar anunță resetarea relațiilor cu Ucraina. Reacția lui Zelenski

Ungaria și Ucraina au convenit să își reașeze relațiile pe noi baze, a declarat vineri premierul ungar Péter Magyar, după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski, în contextul în care cei doi lideri urmăresc să detensioneze relațiile în privința drepturilor minorităților, relatează Reuters.

Magyar a adoptat o atitudine mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán. Cu toate acestea, el a afirmat în repetate rânduri că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în ceea ce privește drepturile minorității etnice maghiare din Ucraina.

„L-am asigurat pe președintele ucrainean de întreaga mea solidaritate în fața agresiunii rusești inumane împotriva țării sale”, a scris Magyar într-un mesaj pe care l-a publicat pe Facebook după ceea ce el a numit prima sa întâlnire bilaterală oficială cu Zelenski, desfășurată la Bruxelles.

Magyar a mai declarat că Ungaria era pregătită să sprijine Ucraina prin toate mijloacele diplomatice posibile, pentru a se ajunge la o încetare a focului și la o pace durabilă.

Zelenski a descris întâlnirea drept „foarte bună” și a spus că cei doi lideri au discutat o mulțime de subiecte. El a mai afirmat că nu ar avea nimic împotrivă să viziteze Budapesta.

Nou capitol al relațiilor dintre Ungaria și Ucraina

Relațiile mai bune dintre Ungaria și Ucraina sunt esențiale pentru susținerea acordată de Uniunea Europeană Kievului în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Fostul premier Viktor Orbán se opusese transferării unor ajutoare în valoare de miliarde de euro către Ucraina, precum și aderării acesteia la UE.

Orbán a făcut din scepticismul față de sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia un pilon central al campaniei sale electorale, înaintea alegerilor din aprilie care au pus capăt mandatului său de premier, după 16 ani la putere.

Marți, Ucraina a făcut un pas înainte în demersul său de aderare la Uniunea Europeană, deschizând negocierile cu blocul comunitar privind standardele referitoare la piața internă și competitivitate, după ce Ungaria și-a retras obiecțiile.

Guvernul lui Magyar a susținut această măsură după ce parlamentul Ucrainei a adoptat luni o lege prin care se extind drepturile vorbitorilor de limbă maghiară și ale altor minorități de a beneficia de educație în limba lor maternă.

„Am salutat acordul politic la care au ajuns Ungaria și Ucraina privind consolidarea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia”, a declarat Magyar după întâlnirea cu Zelenski.

El a mai spus că a considerat adoptarea legii privind educația minorităților „drept primul pas în restabilirea încrederii reciproce” între cele două țări.