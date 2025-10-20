Peter Szijjarto anunță că merge în vizită la Washington, dar păstrează tăcerea în privința unor detalii importante / „Ne vom asigura că Putin intră în Ungaria”

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, în timpul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai țărilor NATO. Bruxelles, 4 decembrie 2024. FOTO: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a anunțat luni, într-o conferință de presă transmisă pe pagina lui de Facebook, că va efectua o vizită oficială la Washington marți, potrivit Reuters.

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că se va întâlni în curând cu omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții privind războiul din Ucraina.

În comentariile sale de luni, Szijjarto nu a precizat cu cine se va întâlni la Washington după sosirea lui de marți și care este agenda vizitei în SUA.

Szijjarto: „Îl vom primi pe Putin cu respect”

Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat liderului rus Vladimir Putin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea noului summit cu Donald Trump și pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele președintelui rus, au informat luni agențiile Reuters și EFE.

„Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reușite și apoi se întoarce acasă”, a declarat presei șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto.

„Nu este nevoie de niciun fel de consultări cu nimeni, noi suntem o țară suverană. Îl vom primi (pe Putin) cu respect, îl vom găzdui și îi vom oferi condițiile pentru a negocia cu președintele american”, a adăugat Szijjarto, citat de Agerpres.

Premierul ungar Viktor Orban a avut convorbiri telefonice atât cu Trump cât și cu Putin după ce președintele american a anunțat joi că va avea cu omologul său rus un nou summit în următoarele „două săptămâni”, la Budapesta. Vorbind vineri dimineață la postul național de radio ungar, Orban a spus că acest summit „va fi despre pace”, iar dacă va conduce la un acord de pace care să oprească războiul ruso-ucrainean acest lucru va avea ca efect începerea unei noi etape de dezvoltare economică pentru Ungaria și Europa.

Kremlinul, care a precizat că propunerea de desfășurare a unui „posibil summit” între Trump și Putin la Budapesta a venit din partea președintelui american, a salutat această idee.

„Ungaria, țară membră a NATO și UE, își menține o poziție specială cu privire la suveranitatea sa, din punctul de vedere al apărării intereselor sale naționale. Acest lucru, fără îndoială, atrage respect din parte ambilor lideri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, summitul „poate, într-adevăr, să se desfășoare în două săptămâni sau puțin mai târziu”. El a amintit că Putin și Trump nu au negat niciodată interesul de a se întâlni din nou, după summitul avut în Alaska pe 15 august, dar întâlnirea trebuie mai întâi să fie pregătită de șefii diplomațiilor rusă și americană, Serghei Lavrov și Marco Rubio. Cei doi miniștri „mai întâi vor discuta telefonic și apoi se vor întâlni și vor începe să discute toate chestiunile”, a explicat Peskov.

Cât despre organizarea călătoriei lui Putin la Budapesta, detaliile logistice ale acesteia încă nu sunt clare, dar inevitabil el va trebui să survoleze spațiul aerian al unor țări din NATO, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, după ce copii ucraineni au fost trimiși în Rusia din teritoriile Ucrainei ocupate de trupele ruse, dar Ungaria se află într-un proces de retragere din această instanță.