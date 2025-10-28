Petiție Declic pentru ministrul Sănătății: „Aduceți vaccinuri anti-Covid în spitale și farmacii!”

Comunitatea „Declic” a inițiat o petiție prin care îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să accelereze „introducerea vaccinării voluntare împotriva virusului care provoacă boala COVID-19”. HotNews a relatat vineri că România este singura care nu are acest vaccin dintre cele șase țări europene în care a documentat situația COVID-19.

În petiția Declic este citat un material HotNews din 16 octombrie, în care președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, avertizează că „de aproape două luni sunt extrem de multe îmbolnăviri”.

„Ne aflăm în plin sezon rece, o perioadă în care sistemul imunitar este slăbit și virusurile se pot instala ușor. Specialiștii trag un semnal de alarmă. În ultimele luni, numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 a crescut extrem de mult. Numai luna trecută peste 18.000 de oameni s-au îmbolnăvit. Și nici măcar nu cunoaștem situația reală, deoarece prea puțină lume alege să se mai testeze”, scrie în petiția Declic, care până la ora de redactare a articolului a adunat aproape 2.500 de semnături.

Declic este o platformă online de activism civic din România, formată din peste un milion de cetățeni care militează pentru o societate mai justă prin campanii de petiții, acțiuni de protest și apeluri la acțiune.

Potrivit petiției, numărul de cazuri de COVID-19 „a crescut semnificativ” și în alte țări din Europa.

„De exemplu, în Austria cazurile au început să crească de la începutul lunii septembrie. Însă alte țări iau și măsuri eficiente pentru oameni. Autoritățile de la Viena au început să ofere gratuit doze de vaccin. Singura opțiune care ne rămâne este să mergem în țările vecine, cum ar fi Bulgaria, unde vaccinul este disponibil. Este de neacceptat, însă, să nu ne putem vaccina, nici măcar contra cost în România”, se mai arată în petiție.

Petiția reclamă că rezultatele negocierilor anunțate de Ministerul Sănătății cu producătorii de vaccinuri „întârzie să apară”.

„Cu mai bine de o lună în urmă, Ministerul Sănătății a anunțat că se află în negocieri avansate cu producătorii de vaccinuri. Scopul negocierilor este reintroducerea vaccinurilor în România pentru cei care vor să-și actualizeze imunizarea împotriva COVID-19. Dar rezultatele întârzie să apară. Dacă negocierile se vor prelungi mult, vom ajunge să avem vaccinuri după ce iarna s-a încheiat”, mai scrie în petiție.

România nu mai are de trei ani vaccin împotriva COVID-19

Țara noastră este singura care nu mai are vaccin anti-COVID dintre cele șase state europene în care HotNews a documentat situația într-un articol publicat vineri, 24 octombrie, în proiectul PULSE.

În România, de trei ani nu mai este disponibil niciun vaccin anti-COVID-19. „Culmea, există și cerere, chiar dacă modestă, poate nu la nivelul altor țări”, a declarat președinta Asociației Medicilor de Familie din București-Ilfov, într-un dialog cu Hotnews.

Medicul de familie Sandra Alexiu spune inclusiv că are pacienți care profită de vizitele în străinătate pentru a își cumpăra și administra vaccinul împotriva COVID-19.

Întrebat de HotNews, Ministerul Sănătății a spus că este „în discuții avansate cu producători de vaccinuri”, însă nu vor fi oferite gratuit ca în alte țări europene. În răspuns, instituția nu a oferit și un orizont de timp.

