Petrecerea de la muzeul din Sibiu cu Andrew Tate nu a fost singura cu probleme, acuză actuala conducere a instituției: „Avem piese care au valoare de asigurare dublă față de coiful furat”

Muzeul Brukenthal din Sibiu a găzduit mai multe petreceri, până la cea cu Andrew Tate, arată pagina de Facebook a unor organizatori. Actuala conducere a instituției acuză că principala problemă nu era legată strict de petreceri, ci de faptul că obiectele de patrimoniu nu erau protejate prin contract. În colecția Muzeului Brukenthal din Sibiu se află obiecte de tezaur, cu o valoare de asigurare dublă față de cea a coifului de la Coțofenești furat în Olanda, a afirmat actuala conducere, pentru HotNews.

Muzeul de Istorie Casa Altemberger, parte din complexul muzeului Samuel von Brukenthal, a fost frecvent gazda unor petreceri de muzică electronică, conform evenimentelor anunțate de Campus Experience, unul dintre organizatorii frecvenți.

Evenimentul din acest weekend a devenit subiect de controversă după apariția lui Andrew Tate, anchetat împreună cu fratele său Tristan Tate pentru viol, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

Bilet de intrare între 80 și 130 de lei

Accesul la petrecere a fost pe bază de bilet care costa între 80 și 130 de lei. La evenimentul din acest weekend au fost 680 de persoane. Petrecerea din acest weekend a fost organizată de SPONTAN EVENTS SRL.

Organizatorii, Dragoș Mihăiță Iliescu și Alexandru Andrei Roșca au transmis pentru Hotnews că Andrew și Tristan Tate nu au fost invitați, ci unul dintre prietenii lor aflat la petrecere le-a cumpărat și oferit acces la petrecere.

Un contract cu probleme, acuză actuala conducere

Contractul de închiriere, semnat de Alexandru Chituță, vechiul manager interimar al muzeului, pentru închirierea curții muzeului – ,,nu erau precizări legate de pază, nu erau precizări legate curățenie pentru a doua zi, nu se specifica clar care sunt locurile unde au voie și unde nu au voie să aibă acces participanții la eveniment, tot felul de chestii care pe mine (n.r. managera muzeului) m-au dus la dorința de a-l rezilia. Numai că neavând clauze de reziliere unilateral, partenerii nu au fost așa de deschiși”, susține Raluca Teodorescu, managera muzeului Samuel von Brukenthal.

Curtea muzeului este monument istoric de categoria A, iar, în prezent, în evidența muzeului sunt peste 1000 de obiecte clasate tezaur înregistrate.

,,Sunt obiecte de tezaur unicat mondial, extrem de relevante pentru istoria comunităților din Sibiu și din Transilvania. Nu pot să vă dau valori de asigurare, dar avem piese care au valoare de asigurare dublă față de coif”, susține Raluca Teodorescu, managerul actual, interimar, al Muzeului Samuel von Brukenthal.

Petreceri cu invitați necunoscuți. Fără pază pentru tezaur

Din cauză că în contract nu au fost cuprinse clauzele de protecție, securitate și întreținere – noua conducere a încercat rezilierea contractului care a fost imposibilă, așa că a încercat să modifice clauzele.

„Practic, am beneficiat cumva de înțelegerea lor, pentru că în mod normal ei nu erau obligați, având contract semnat și valid, nu erau obligați să accepte. Un act adițional. Mai mult de atâta nu s-a reușit să facem, iar la concert s-a intrat pe bază de bilete. Nu au fost liste de invitați, prin urmare, nu s-a putut ști cine va veni ” a spus Raluca Teodorescu pentru Hotnews.ro

Organizatorii evenimentului nu au dorit să renunțe la concert, nici cu noile condiții impuse – precum interzicerea fumatului sau a băuturilor alcoolice tari).

,,Au acceptat absolut orice clauză le-am pus, am crescut și valoarea contractului de la 7000 la 10.000 pentru că nu astea au fost datele de la care am plecat. Mai mult de atâta nu s-a reușit să facem, iar la concert s-a intrat pe bază de bilete, nu au fost liste de invitați, prin urmare nu s-a putut ști cine va veni”, a transmis Raluca Teodorescu.

Cum s-a apărat Chituță

HotNews a cerut un punct de vedere și a solicitat anteriorului manager câteva clarificări. Acesta nu a răspuns direct, dar a oferit un punct de vedere pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Chituță susține că „nu am semnat un contract în care apăreau frații Tate. (…) A fost semnat un contract pentru realizarea proiectului Spontan Opening Sibiu cu o societate respectabilă de organizare de evenimente. Legislația în vigoare din România nu obligă să limităm accesul unor asemenea persoane. Atât ei cât și alte persoane, care au chiar decizii finale ale instanțelor judecătorești, pot participa la asemenea evenimente, pot plăti bilet să viziteze muzeul de pildă.”

Alexandru Chituță precizează că „actul adițional cu alte prevederi și cu suplimentarea sumei cu încă 3500 lei” a fost discutat și semnat de Raluca Teodorescu, nu de el, și că suma finală a fost 10.500 lei, aprobată prin vot în Consiliul de Administrație al Muzeului Brukenthal, format din reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai muzeului și ai Parohiei Evanghelice.

„În aceeași postare, fostul manager susține că intrarea la muzeu și la evenimentele organizate este liberă pentru oricine. De asemenea, ridică întrebarea dacă interzicerea fraților Tate în spațiile publice nu ar constitui o formă de discriminare. Cei doi frați sunt anchetați de DIICOT pentru viol și trafic de persoane.

„Pun și eu întrebarea: dacă venea sau poate în viitor chiar va vizita un muzeu, sau va asista la o piesă de teatru, la un concert simfonic sau de operă și face o postare – ce vină are managerul instituției? Ce putem face: să distribuim fotografii la casele de bilete și să interzicem intrarea acestora!? Nu e oare o discriminare?” sunt cuvintele lui Alexandru Chituță.

Evenimentele într-un muzeu sunt de responsabilitatea managerului

După ce Natalia Intotero a aflat din presă de organizarea evenimentelor la muzeu, Ministerul Culturii a trimis, marți, Corpul de Control la Muzeul Samuel von Brukenthal.

Într-un dialog cu HotNews, ministrul a spus că este responsabilitatea managerilor să organizeze evenimente pentru promovarea culturii, ,,dar normal este ca să fie aduse la cunoștința ministerului.(…) Eu cred că stă în capacitatea fiecărui manager de a identifica soluțiile legale pentru a pune în valoare patrimoniul cultural al țării noastre, astfel încât să poată să fie atrase și fonduri”, susține Natalia Intotero.

Natalia Intotero explică faptul că a inițiat o modificare legislativă prin ordonanță de urgență pentru a permite o altă organizare a concursurilor pentru posturile de manageri, deoarece în prezent dacă vrei să fii manager de muzeu, filarmonică, teatru sau orice instituție publică de cultură trebuie să ai studii de specialitate și să treci printr-un concurs de proiecte.

Ministerul Culturii vrea să lărgească accesul la funcțiile de conducere din cultură, lăsând loc și absolvenților de drept sau economie să candideze, care au mai fost în funcții de conducere în trecut. Însă propunerea lasă mână liberă numirilor fără concurs pentru cei care au mai ocupat astfel de posturi, inclusiv politic, scrie site-ul Edupedu.

Alexandru Chituță a fost director interimar 3 ani, în loc de 3 luni

Alexandru Chituță a fost numit de Lucian Romașcanu, fostul Ministru al Culturii, în 2022, apoi interimatul lui Alexandru Chituță a fost prelungit până la 3 ani de Raluca Turcan în 2023.

Legea spune că un manager interimar poate rămâne în funcție cel mult 120 de zile. După acest termen, autoritățile trebuie să organizeze un concurs pentru ocuparea funcției. Lui Alexandru Chituță i-a fost prelungit interimatul constant, în așa fel încât de la 3 luni s-a ajuns la 3 ani.

Natalia Intotero critică actuala lege a concursurilor pentru manageri, considerând-o prea restrictivă. Ea spune că inițiativa sa de reformă legislativă s-a blocat după demisia premierului Ciolacu și va fi reluată de viitorul guvern.

,,Am demarat o modificare legislativă printr-o ordonanță de urgență, pentru a putea face și concursuri pe posturi de manageri. În momentul de față, dacă s-ar fi declanșat aceste concursuri pentru postul de manager, ar fi însemnat ca aproape toți managerii care erau în funcție să aibă doar ei dreptul de a participa la concurs. Legislația în momentul de față prevede posibilitatea concursului închis. Adică toți managerii care obțin la evaluare nota de la 9 spre 10 participă doar dânșii la această evaluare. Acesta a fost motivul.”, a declarat Natalia Intotero pentru Hotnews.ro.

Noua conducere spune că nu vor mai fi astfel de petreceri. Care este noua strategie

Raluca Maria Teodorescu are o experiență de aproape 20 de ani în muzeu. Din 2012 a fost șefa Secției de Istorie, iar din decembrie 2024 a condus Direcția de Istorie și Istorie Naturală.

Raluca Teodorescu este manager interimar pentru o perioadă de 60 de zile, din 6 mai până în 6 iulie. Ea a transmis că în timpul mandatului ei nu vor fi organizate genul acesta de evenimente și consideră că Sibiu are suficiente spații potrivite pentru petreceri.

În ceea ce privește promovarea muzeului, Raluca Teodorescu susține că evenimentele ar trebui organizate împreună cu mai multe instituții, la nivel regional sau național, pentru un impact mai mare, nu doar local.

,,Muzeu Brukenthal organizează evenimente pentru publicul local destul de mult, asta a dus și la obținere premiul Europa Nostra pentru educație, pentru că noi am luat premiu cel mai înalt la nivel de educație muzeală din Europa. Deja aș putea spune că suntem în vârf de lance în acele evenimente organizate cu și pentru tineri. Aici mă refer la activități educative, concerte, tot felul de evenimente interactive pe care le-am făcut pentru ei și e adevărat că trebuie inter disciplinaritate. Nu mai putem merge să le prezentăm powerpoint-uri pe care să le punem pe perete și ei să se uite la el. Acela nu este un eveniment, acela este doar o transmitere de informații”, susține dr. Raluca Teodorescu.

Organizatorii petrecerii se dezic de frații Tate, dar nu regretă evenimentul

După ce Corpul de Control al Ministerului s-a deplasat la Sibiu, marți dimineață — echipă SPONTAN formată din Iliescu Dragoș (stânga) și Alex Roșca (dreapta) — organizatorii au subliniat că nu își doresc nicio asociere cu frații Tate, anchetați pentru viol și trafic de persoane.

Scopul evenimentului, spun ei, a fost de a promova curtea muzeului.

,,Noi organizăm acest tip de eveniment în mai multe orașe din România.Nu este primul eveniment ce are loc într-un muzeu. Am mai organizat în galerii de artă sau în locații emblematice din fiecare oraș în care am făcut. Noi am oferit partea de entertainment, aceasta a fost partea a doua, iar poziția noastră legată de prezența celor doi frați vrem să se știe foarte clar că aceștia au venit ca și clienți și au achiziționat bilet.(…) Nu ne dorim nici o astfel de asociere cu ei. Ideea noastra de eveniment este de a promova locurile emblematice din țară și din alte orașe. (…) Exact același tip de eveniment și scopul lor și al nostru este de a aduce tinerii cât mai aproape de astfel de locuri. De a le cunoaște și de a le stârni curiozitatea”, au transmis organizatorii, sub forma de clip video, către Hotnews.ro

Concluziile raportului de control urmează să fie făcute publice în perioada următoare, după finalizarea evaluării la fața locului.