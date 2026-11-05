Petroliere rusești care se îndreptau spre SUA și-au schimbat brusc destinația într-un moment îngrijorător pentru americani

Două nave încărcate cu sute de mii de barili de motorină rusescă ce se îndreptau spre Statele Unite, în cadrul unui acord care a stârnit reacții vehemente în Ucraina și în Europa, și-au schimbat rutele, relatează Financial Times, citat de The Moscow Times.

Aeste obstacole pun în pericol planul președintelui Donald Trump de a relua importurile de combustibil din Rusia în cadrul unui acord controversat cu omologul său, Vladimir Putin, menit să reducă prețurile la combustibil din SUA.

Petrolierul Leruo, deținut de o companie din Hong Kong și care navighează sub pavilionul Sierra Leone, merge acum înspre Brazilia, confom FT. În același timp, petrolierul rus Talisman a părăsit Oceanul Atlantic și a intrat în Marea Mediterană, aflându-se în prezent în largul coastelor Algeriei. Nava nu are stabilită o nouă destinație, fiind „în așteptarea instrucțiunilor”.

Schimbarea direcției sugerează că încărcătura nu este dorită de vreun cumpărător sau că nu are confirmat un port unde să descarce, potrivit ziarului financiar din Marea Britanie.

Ce se întâmplă cu alte două petroliere

Ambele petroliere se află sub sancțiuni occidentale.

O altă navă, Agioi Fanendes, deținută de compania greacă Eastern Mediterranean Maritime, se află într-o situație similară, însă această navă își continuă deocamdată drumul spre SUA.

Proprietarul navei a declarat că portul de descărcare nu a fost momentan confirmat.

Potrivit datelor companiei de analiză Kpler, acesta ar putea, de asemenea, să-și modifice ruta inițială către New York.

Un alt petrolier aflat sub sancțiuni, Beast, deținut de companii din Insulele Seychelles, a încărcat aproape 300.000 de barili de motorină în portul Primorsk pe 27 octombrie și își menține, deocamdată, cursul către coasta atlantică a Statelor Unite.

Companiile americane „ezită” să cumpere motorină rusească din cauza riscurilor juridice și a sancțiunilor, a explicat analistul Kpler, Matt Smith.

Avertismentul unei guvernatoare democrate

Guvernatoarea statului New Jersey, democrata Miki Sherrill, unde se află cel mai mare centru de recepție și distribuție a produselor petroliere de pe coasta de est a SUA, a avertizat mediul de afaceri că acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin încalcă legislația americană, adoptată după invazia Ucrainei, care interzice importul de resurse energetice vândute de Moscova.

Sherrill a avertizat administrația portuară din New York și New Jersey, precum și operatorii terminalelor petroliere, să nu accepte motorină din Rusia.

Petrolierele încărcate cu motorină rusească și-au schimbat brusc direcția într-un moment în care stocurile de motorină din Statele Unite au atins un minim al ultimelor două decenii, scăzând sub 100 de milioane de barili, potrivit Financial Times.

Conform sursei citate, devierea navelor de la curs este un eșec pentru administrația Trump, care a încercat să importe motorină rusească înainte de alegerile intermediare pentru a reduce prețul la combustibil și pentru a-și consolida sprijinul politic.

Războiul din Iran, impact în alegerile din SUA

Pactul a atras critici virulente din partea Ucrainei și a aliaților săi. Relațiile dintre Kiev și Washington au început, din nou, să se deterioreze după încheierea acordului ruso-american privind motorina, președintele ucrainean Volodimir Zelenski calificând măsura drept o „decizie slabă”.

Vicepreședintele american JD Vance s-a distanțat miercuri de războiul președintelui Donald Trump împotriva Iranului, punând la îndoială dacă acesta a meritat costul și dând vina pe acesta pentru pierderile electorale ale republicanilor, care le-au adus democraților controlul asupra ambelor camere ale Congresului, notează Reuters.

Înainte de declarațiile lui Vance, la scurt timp după ce presa americană relata răstunarea de putere de la Capitol Hill, Trump a recunoscut, într-o intervenție la Fox News, că războiul din Iran a jucat un rol în înfrângerea republicanilor.