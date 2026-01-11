Planul secret al Vaticanului negociat cu SUA pentru exilul lui Maduro înainte de raid: „Să plece şi să se bucure de banii săi” / Care era rolul lui Putin

Preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane pe 3 ianuarie, iar una dintre acestea a fost oferta făcută de Vatican, potrivit Washington Post.

În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea om în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post.

El a întrebat, în timpul întrevederii cu ambasadorul, dacă Statele Unite vor viza doar traficanții de droguri sau administrația Trump urmărește, de fapt, schimbarea regimului. Nicolas Maduro trebuia să plece, a recunoscut Parolin, potrivit documentelor, dar a îndemnat SUA să-i ofere o cale de ieșire.

Timp de câteva zile, influentul cardinal italian a încercat să ia legătura cu secretarul de stat Marco Rubio, în încercarea de a preveni vărsarea de sânge și destabilizarea din Venezuela. În conversația sa cu Burch, un aliat al lui Trump, Parolin a spus că Rusia era gata să acorde azil lui Maduro și le-a cerut americanilor să aibă răbdare ca Maduro să fie convins să accepte oferta.

„Ceea ce i s-a propus lui Maduro este să plece şi să se bucure de banii săi”, a declarat pentru Washington Post. o persoană familiarizată cu oferta rusă. „O parte din această cerere era ca Putin să garanteze securitatea.”

O săptămână mai târziu, Maduro și soția sa au fost capturați de forțele speciale americane într-un raid în care au murit aproximativ zeci de persoane. Ei au fost transportați la New York pentru a fi judecați pentru trafic de droguri.

Întâlnirea din Vatican a fost una dintre numeroasele încercări eșuate – ale americanilor și intermediarilor, rușilor, qatarezilor, turcilor, Bisericii Catolice și altora – de a preveni o criză diplomatică și de a găsi un refugiu sigur pentru Maduro înainte de raidul american de sâmbătă pentru capturarea lui, mai scrie cotidianul cu sediul în capitala Statelor Unite.

„Este dezamăgitor faptul că au fost dezvăluite părți dintr-o conversație confidențială care nu reflectă cu exactitate conținutul conversației în sine, care a avut loc în perioada Crăciunului”, a declarat biroul de presă al Vaticanului într-o declarație pentru The Post.

Încercările de a găsi o soluție pentru Maduro au continuat până în ultima clipă. El ar fi primit un ultim avertisment cu doar câteva zile înainte de operațiunea americană de capturare a sa, potrivit unei persoane familiarizate cu oferta. Dar autocratul a refuzat să cedeze.

„Nu a acceptat înțelegerea”, a spus o altă sursă. „Avea de gând să stea acolo și să privească cum oamenii provoacă o criză.”

Succesorul lui Maduro, ales de CIA

În tot acest timp, SUA se concentrau pe un plan pentru succesorul său, orientându-se către numărul doi al lui Maduro, Delcy Rodríguez. A fost o schimbare radicală pentru președintele Donald Trump, care în timpul primului său mandat îi sancționase pe Rodríguez și pe fratele ei, Jorge, considerați la acea vreme la Washington ca membri interschimbabili ai cabalei conducătoare a lui Maduro.

Însă o viziune mai pragmatică a început să prindă contur pe măsură ce membri importanți ai administrației au pus la îndoială capacitatea liderului opoziției, María Corina Machado, de a câștiga sprijinul armatei și al altor baze de putere controlate de mult timp de adepții regretatului Hugo Chávez, părintele fondator al statului socialist al țării.

Gândirea lui Trump a fost parțial influențată de o recentă evaluare clasificată a CIA, care a concluzionat că loialiștii lui Maduro ar avea mai mult succes în conducerea unui guvern post-Maduro decât Machado și echipa ei, potrivit unui înalt oficial al Casei Albe și unei persoane familiarizate cu problema.

Conținutul evaluării, raportat pentru prima dată de Wall Street Journal, a constatat că Machado ar avea dificultăți în a învinge serviciile de securitate pro-regim și a fost transmis lui Trump de către directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat oficialul de rang înalt al Casei Albe.

La scurt timp după aceea, a adăugat oficialul, Trump l-a ales pe Rodríguez ca succesor al lui Maduro, la recomandarea celor mai înalți oficiali din serviciile de informații și securitate.