Venezuela e dispusă să își „extindă” relațiile diplomatice cu SUA, la o săptămână de la capturarea și reținerea fostului președinte Nicolas Maduro 

Guvernul Venezuelei a început să analizeze posibilitatea extinderii relațiilor diplomatice cu Statele Unite, conform unui anunț al Excutivului venezuelean, citat de Reuters. În paralel, oficiali ai Departamentului de Stat al SUA se vor deplasa la Caracas pentru „posibila” redeschidere a ambasadei SUA în Venezuela.

Anunțul din partea guvernului din Venezuela vine în contextul în care în noaptea de vineri spre sâmbătă se fac 7 zile de la momentul în care SUA a trimis unitatea de elită Delta Force pentru a-l captura și aduce în țară pe președintele în funcție al Venezuelei la acea vreme, Nicolas Maduro.

Separat de anunțul autorităților din Venezuela, Departamentul de Stat al SUA a precizat că oficialii americani evaluează o „posibilă reluare etapizată” a operațiunilor ambasadei în țara sud-americană.

„Guvernul Venezuelei a decis să inițieze un proces diplomatic exploratoriu cu guvernul Statelor Unite, în vederea restabilirii misiunilor diplomatice în ambele țări”, a transmis guvernul venezuelean într-un comunicat, conform Reuters.

O delegație venezueleană urmează să fie trimisă în Statele Unite pentru a efectua evaluări, se mai arată în comunicat.

Anunțul de vineri seara a venit și în contextul în care forțele SUA au confiscat un al cincilea tanc petrolier în Marea Caraibilor, conform anunțului făcut vineri de Comandamentul sudic al armatei SUA.

Mai devreme vineri, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că eliberarea deținuților politici din Venezuela este un semn al „căutării păcii” și că a anulat o a doua rundă planificată de atacuri.

7 zile complicate pentru Venezuela

Imediat după ce SUA i-au reținut pe Nicolas Maduro și soția sa, într-o primă reacție a autorităților din Venezuela, Delcy Rodriguez, devenită între timp președinta interimară a țării, a condamnat acțiunea SUA.

Donald Trump a afirmat că Rodriguez a purtat discuții îndelungate cu secretarul de stat Marco Rubio și că i-ar fi spus: „vom face orice aveți nevoie”, sugerând subordonarea totală a succesoarei lui Maduro, deși aceasta era o aliată apropiată a sa de ani de zile.

Însă la câteva ore după aceea Rodriguez a apărut la televiziune și a cerut eliberarea lui Nicolas Maduro, pe care l-a descris drept „singurul președinte al Venezuelei”. Ea a spus că acesta a fost răpit și că țara sa a fost „atacată cu sălbăticie”.

Trump a părut să răspundă acestor declarații, afirmând într-un interviu acordat duminică revistei The Atlantic că, dacă ea nu face ceea ce se așteaptă de la ea, va „plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”.

Ulterior, luni, Rodriguez a preluat oficial funcția de președintă interimară.

În paralel, un decret care instituia starea de urgență, datat din 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al SUA împotriva teritoriului republicii”.

Trupe paramilitare, cunoscute sub numele de colectivos, au fost desfășurate pe străzile din Caracas în virtutea stării de urgență anunțate luni, care interzicea venezuelenilor să-și manifeste sprijinul pentru raidul american.

Joi, un număr important de deținuți politici, inclusiv cetățeni străini închiși în Venezuela, au fost puși în libertate, conform unui anunț al președintelui Parlamentului de la Caracas, Jorge Rodriguez, dar fără a preciza însă numărul sau naționalitatea deținuților eliberați.