Planurile Rusiei de a construi prima sa bază navală în Africa după căderea URSS s-au lovit de realitatea locală

Rusia nu va putea deschide o bază navală în Sudan prea curând din cauza conflictului în desfășurare în țara africană, a declarat ambasadorul rus de la Khartoum, Andrei Cernovol, citat de The Moscow Times.

„Având în vedere conflictul militar actual, progresele în această chestiune sunt suspendate în prezent”, a declarat Cernovol într-un interviu acordat agenției ruse de stat RIA Novosti. El a amintit că Moscova și Khartoum au semnat în 2020 un acord interguvernamental în baza căruia Sudanul a permis înființarea unei baze logistice pentru Marina Rusă pe teritoriul său.

Baza, care urma să fie construită în Port Sudan, urma să găzduiască până la patru nave rusești și până la 300 de militari. Moscova a primit de asemenea dreptul de a importa arme, echipamente, muniții și sisteme de apărare aeriană și război electronic în bază. Cu toate acestea, acordul nu a fost încă ratificat.

Rusia a ajuns la un acord cu Sudanul pentru construirea unei baze militare încă din 2017. La acea vreme, republica africană era condusă de președintele Omar al-Bashir. Acesta a fost înlăturat de la putere în 2019, după care dialogul privind această instalație a ajuns într-un impas temporar.

Sudanul afirmase că lucrările la baza navală rusească au început deja

În timpul războiului civil, Rusia a ajutat rebelii din Forțele de Intervenție Rapidă (RSF) prin intermediul mercenarilor Wagner, dar apoi a început să sprijine forțele guvernamentale. În luna februarie a acestui an, forțele guvernamentale au preluat controlul asupra capitalei țării, a aeroportului internațional, a palatului prezidențial și a unor baze militare cheie, provocând o înfrângere semnificativă rebelilor.

În urma acestor evenimente ministrul de externe al Sudanului afirmase că s-a ajuns la un acord final cu Rusia privind baza și că lucrările de construcție au început în Port Sudan.

Viktor Murahovski, redactor-șef al revistei ruse „Arsenalul Patriei”, subliniase imediat după aceea că baza logistică a Marinei Ruse din Sudan ar putea deveni prima bază navală rusă în Africa de la era sovietică încoace.

Uniunea Sovietică avea baze navale în Somalia și Etiopia. Prima a fost închisă în 1977, cea de-a doua în 1991.

Murahovski afirmase că, prin construirea unei baze la Marea Roșie, Rusia va obține controlul asupra rutei Canalului Suez, prin care trece aproximativ 10% din traficul maritim global. „Mai mult, Rusia își va asigura o prezență permanentă în Oceanul Indian, pe care a pierdut-o în anii post-sovietici”, a jubilat el.