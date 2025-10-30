Masacru la o maternitate din Sudan. Sute de oameni uciși de o miliție rebelă

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul sudanez care a fost ocupat de paramilitari la sfârşitul săptămânii trecute, relatează AFP, preluată de Agerpres.

OMS este „consternată şi profund şocată de relatările despre tragica ucidere a peste 460 de pacienţi şi a însoţitorilor acestora la maternitatea saudită din El Fasher, Sudan, în urma recentelor atacuri recente şi a răpirii de lucrători din domeniul sănătăţii”, a declarat directorul general al organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat publicat miercuri. „Opriţi focul!”, a adăugat acesta.

Potrivit OMS, maternitatea era singurul spital încă parţial funcţional din oraş, iar duminică a fost atacată „pentru a patra oară într-o lună”, o asistentă medicală fiind ucisă şi alţi trei lucrători din domeniul sănătăţii răniţi, a afirmat organizaţia. Marţi, „peste 460 de pacienţi şi însoţitorii lor au fost împuşcaţi mortal în spital”, a deplâns OMS, adăugând că alţi şase lucrători din domeniul sănătăţii au fost răpiţi.

O țară sfâșiată de război civil

„Această tragedie se înscrie într-o criză care escaladează rapid în El-Fasher, în Darfurul de nord, unde violenţa în creştere, condiţiile de asediu, foametea şi bolile în plină răspândire omoară civili, inclusiv copii, şi fac să se prăbuşească un sistem de sănătate deja fragil”, a continuat organizaţia.

„OMS condamnă în termenii cei mai fermi aceste atacuri oribile împotriva sistemului de sănătate şi solicită respectarea caracterului sacru al asistenţei medicale”, se adaugă în comunicat.

Potrivit Xinhua, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) a raportat la rândul său că peste 36.000 de persoane au fugit din El Fasher între duminică şi marţi. Surse locale ale OIM au mai indicat că, din cauza insecurităţii şi a lipsei opţiunilor de transport, mii de oameni rămân blocaţi şi nu pot fugi din oraş, capitala provinciei Darfur de nord.

După capturarea oraşului El-Fasher, duminică, de la rivalii săi, armata generalului Abdel Fattah al-Burhan, paramilitarii din Forţele de Sprijin Rapid (FSR) controlează acum întregul Darfur, o vastă regiune din vestul Sudanului care acoperă o treime din ţară.

Comandate de generalul Mohamed Daglo, FSR, care au stabilit o administraţie paralelă în Darfur, controlează vestul Sudanului şi părţi din sud, împreună cu aliaţii lor. Armata controlează nordul, estul şi centrul ţării, devastată de peste doi ani de război.

Experţii se tem atât de o nouă împărţire a Sudanului, cât şi de o revenire a masacrelor care au însângerat Darfurul în anii 2000, pe fondului unui conflict între guvern şi miliţii.

La rândul său, OMS atrage atenţia asupra răspândirii malnutriţiei, care slăbeşte sistemul imunitar şi creşte vulnerabilitatea oamenilor la boli precum holera şi malaria. Holera se răspândeşte deosebit de rapid din cauza lipsei de acces la apă potabilă, mai notează organizaţia. În acest an, 32 de persoane au murit din cauza acestei boli în El-Fasher din 272 de cazuri raportate, a atenţionat OMS.

„Toate atacurile împotriva structurilor sanitare trebuie să înceteze imediat şi necondiţionat. Toţi pacienţii, personalul din domeniul sănătăţii şi unităţile sanitare trebuie să beneficieze de protecţie în temeiul dreptului internaţional umanitar”, a insistat şeful OMS.

Fără a lua în calcul atacul asupra maternităţii, organizaţia a înregistrat 185 de atacuri împotriva unităţilor sanitare de la începutul conflictului, în aprilie 2023, soldate cu 1.204 decese şi 416 răniţi. Doar în acest an au avut loc 49 dintre aceste atacuri, provocând 966 de decese.