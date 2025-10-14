Plata pensiilor private: Ce nu a spus Guvernul despre banii pe care-i putem retrage. Cum e în alte țări

Limitarea posibilității de a-ți retrage toți banii din fondul de pensii la vârsta pensionării a fost motivată de Guvernul Bolojan prin cerințele de aderare la OCDE și prin exemplele sistemelor de pensii din țări precum Bulgaria, Croația ori Irlanda. Ce nu s-a spus e că în aceste țări pensiile nu se impozitează la retragere (doar în Irlanda, dacă se depășește 200.000 de euro), pe când la noi da.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului european PULSE, o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere. Au contribuit Adrian Vasilache – HotNews.ro (România), Marina Kelava – H-Alter.org (Croația), Maria Delaney – The Journal Investigates (Irlanda), Oscar Gimenez Fernandez – El Confidencial (Spania) și Tsvetelina Sokolova – Mediapool.bg (Bulgaria).

În România, pensiile sunt plătite din contribuțiile de asigurări sociale (CAS) ale angajaților, adică din cota de 25% din salariul brut, achitată lunar de deținătorii cărților de muncă.

Ce sunt Pilonul I, II și III

Sistemul public de pensii (Pilonul I) este un sistem de tip pay-as-you-go – în care banii colectați acum de la angajații activi sunt folosiți imediat pentru a plăti pensiile celor retrași din activitate. El este suplimentat de fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).



Majoritatea contribuțiilor participanților merg către pilonul public, Pilonul I – 20,25% din salariul brut, iar 4,75% din salariul brut sunt transferate către pensiile din Pilonul II (care generează profit prin investiția contribuțiilor).

Există și Pilonul III (pensii private facultative) în care angajații sau angajatorii acestora pot transfera până la 400 EUR/an din salariul brut (beneficiind de o scutire de impozit pe venit de 10%, dar plătind contribuțiile sociale).



În prezent, în lipsa unei legi de plată a pensiilor private, banii din Pilonul II și III de pensii sunt retrași într-o singură tranșă sau eșalonat pe o perioadă de 5 ani.

Singura excepție

În vederea aderării la OCDE, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat în luna august din acest an un proiect de lege privind plata pensiilor private, care stipulează că beneficiarii vor putea retrage maxim 30% din banii acumulați în Pilonii II și III de pensii, restul urmând să fie plătit lunar pe o perioadă de 8 ani sau eșalonat sub forma unei rente viagere pe toată durata vieții.

Există o singură excepție: dacă suma totală din contul de pensie privată este mai mică de 15.300 lei (3.060 euro), banii pot fi retrași integral dintr-o dată sau eșalonați pe 12 luni.

Potrivit modificărilor adoptate de Senat și pacienții oncologici vor putea să retragă toți banii odată. Actul normativ a ajuns acum la Camera Deputaților, care este for decizional. După ce va fi adoptat de Parlament, actul trebuie să fie promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial. De la momentul publicării legii în Monitorul Oficial, va mai dura un an până când aceasta va intra în vigoare.

În România, pensiile publice și private se impozitează. Potrivit primului pachet de măsuri fiscale al guvernului Bolojan, de la 1 august 2025, s-a introdus plata contribuției la sănătate (CASS) de 10% și pentru banii încasați din pensiile private atât din Pilonul II cât și din Pilonul III. Taxa de 10% se aplică pentru partea din venitul de pensie care depășește plafonul de 3.000 lei.

De asemenea, venitul impozabil din pensiile private se stabilește prin deducerea din valoarea câștigului (sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților) a sumei neimpozabile de 3.000 lei și, după caz, a CASS.

Ce exemple a dat guvernul pentru limitarea retragerii de bani

În nota de fundamentarea proiectului de lege, care a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), se menționează că „au fost luate în considerare practicile internaționale legate de plata pensiilor private, cu precădere cele din țări al căror sistem de pensii private prezintă cele mai mari similarități cu sistemul românesc, de exemplu Bulgaria”.

„În vederea acordării posibilității ca membrul unui fond de plată să beneficieze de această tranșă inițială de maxim 25% din valoarea activului de care dispune la fondul de plată, a fost avut în vedere faptul că, în general, toate tipurile de fonduri de pensii private din lume permit retragerea unei sume forfetare (lump sum) sau chiar întreaga suma acumulată dacă valoarea activului este sub un anumit nivel”, se menționează în nota de fundamentare.

Drept exemple au fost date următoarele sisteme de pensii:

Italia: Pensii ocupaționale obligatorii: Membrul poate retrage până la 30% din suma acumulată în cont pentru orice motiv.

Pensii ocupaționale obligatorii: Membrul poate retrage până la 30% din suma acumulată în cont pentru orice motiv. Croația: Pilonul 2: Membrul poate retrage o sumă forfetară de până la 15% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii; Pilonul 3: Membrul poate retrage o sumă forfetară de până la 30% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii.

Pilonul 2: Membrul poate retrage o sumă forfetară de până la 15% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii; Pilonul 3: Membrul poate retrage o sumă forfetară de până la 30% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii. Africa de Sud: Membrul poate retrage o sumă forfetară de până la 33% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii.

Membrul poate retrage o sumă forfetară de până la 33% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii. Irlanda: Fonduri private de tip contribuții definite: Membrul poate retrage ca sumă forfetară până la 25% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii.

Fonduri private de tip contribuții definite: Membrul poate retrage ca sumă forfetară până la 25% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii. Polonia: Fondurile PPK (ocupaționale/facultative): Membrul poate retrage ca sumă forfetară maxim 25% din valoarea activului personal de care dispune în fondul de pensii.

Care e de fapt situația în Bulgaria: Nu se pot retrage toți banii, dar pensiile nu sunt impozitate

Într-adevăr, sistemul de pensii din Bulgaria funcționează tot pe trei piloni, începând din anul 2002, informează Mediapool.bg.



Pilonul 1 este pilonul principal și este o schemă publică de asigurări care funcționează pe principiul pay-as-you-go. Acesta are un deficit semnificativ care este acoperit din impozite. Cei născuți după 31 decembrie 1959 sunt obligați să plătească 5% din venitul lor către asigurările private de pensii din Pilonul 2. Angajații și angajatorii împart aceste 5%. Prin comparație, rata contribuției pentru Pilonul 1 este de 14,8%. Pilonul 3 este voluntar.

Contribuția de pensie de 5% pentru Pilonul 2 este insuficientă pentru a oferi un venit de pensie sustenabil. În plus, mulți oameni și angajatorii lor de pe piața muncii nu plătesc contribuții de pensie pe baza venitului lor real, ci pe baza pragului minim.

Prin urmare, majoritatea cetățenilor bulgari nu au fonduri suficiente în conturile lor de pensii private pentru a genera un venit de pensie sustenabil.

Conform celor mai recente date FSC (din iunie 2025), suma medie în conturile de pensii ale persoanelor cu vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani din Pilonul 2 este de aproximativ 6.000 BGN (3.070 EUR). Această acumulare este extrem de scăzută și nu permite un venit de pensie sustenabil”, arată publicația bulgară.

Având în vedere aceste realități, politicienii bulgari au introdus următoarele reguli pentru plățile pensiilor din Pilonul 2 prin lege în 2021.



Oamenii nu pot alege opțiunea. Mai degrabă, aceasta depinde de cât de mulți bani au acumulat. În Bulgaria, nu a fost niciodată posibil să se retragă întreaga sumă (sau un procent) din economiile de pensii din Pilonul 2 imediat după pensionare la discreția dumneavoastră, deoarece acesta nu este scopul economiilor de pensii.

Opțiunea 1: Dacă suma din contul dumneavoastră este mai mică decât de trei ori pensia minimă din țară (3 x 630 BGN = 1.890 BGN sau 966 EUR), veți primi întreaga sumă ca plată unică de pensionare imediat după pensionare. Nu puteți alege nimic altceva.

Dacă suma din contul dumneavoastră este mai mică decât de trei ori pensia minimă din țară (3 x 630 BGN = 1.890 BGN sau 966 EUR), veți primi întreaga sumă ca plată unică de pensionare imediat după pensionare. Nu puteți alege nimic altceva. Opțiunea 2: Dacă suma acumulată în contul dumneavoastră este mai mare decât de trei ori pensia minimă din țară (3 x 630 BGN = 1.890 BGN sau 966 EUR), dar mai mică decât suma necesară pentru o pensie viageră, veți primi o pensie pe o perioadă stabilită (de obicei 2-3 ani). Plata lunară în Opțiunea 2 nu ar trebui să depășească pensia minimă (630 BGN sau 322 EUR).

Dacă suma acumulată în contul dumneavoastră este mai mare decât de trei ori pensia minimă din țară (3 x 630 BGN = 1.890 BGN sau 966 EUR), dar mai mică decât suma necesară pentru o pensie viageră, veți primi o pensie pe o perioadă stabilită (de obicei 2-3 ani). Plata lunară în Opțiunea 2 nu ar trebui să depășească pensia minimă (630 BGN sau 322 EUR). Opțiunea 3: O pensie viageră. Conform legii, aveți suficienți bani în contul dumneavoastră pentru o pensie viageră dacă suma garantează o plată lunară de cel puțin 15% din pensia minimă (95 BGN sau 48 EUR) pentru o perioadă medie viageră (în jur de 20 de ani). Prin urmare, trebuie să fi acumulat peste 20.000 BGN (10.000 EUR) pentru a vă califica pentru o pensie viageră. În acest caz, puteți alege dintre trei versiuni ale pensiei viagere.

În Bulgaria, contribuțiile de pensie la Pilonul 3 sunt scutite de impozit. Scutirea fiscală este de până la 10% din baza impozabilă pentru contribuțiile personale plătite în timpul anului fiscal.

„Pensiile publice și private nu sunt impozitate în Bulgaria. Nu plătiți impozit pe venit pentru ele”, potrivit publicației bulgare.

