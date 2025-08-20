Platforma electronică pentru acordarea tichetului de energie este funcțională / Cum poți primi ajutorul de la stat pentru plata facturii

Consumatorii vulnerabili pot solicita online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de miercuri, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025, potrivit unui comunicat comun al Ministerului Energiei și cel al Muncii.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

De acest sprijin financiar pot beneficia:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Cum se utilizează tichetele de energie

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să facă dovada rezidenței legale pe teritoriul țării.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, acestea trebuie înregistrate în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Sprijinul nu se acordă în numerar și nu se transferă în cont bancar. Tichetele de energie sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare.

Totodată, plata facturilor de energie electrică se face direct la oficiile poștale, pe baza prezentării facturii și a unui act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat timp de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul rămas poate fi folosit până cel târziu la 31 martie 2026.

În situația în care beneficiarul își schimbă adresa sau intervin modificări în componența familiei, este obligatorie depunerea unei noi cereri, fie în aplicația EPIDS, fie la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.