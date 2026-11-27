Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, i-a solicitat liderului AUR, George Simion, „să clarifice dacă mai poate susține un parteneriat” cu partidul Alternativa pentru Germania (AfD), după declarațiile făcute de Alice Weidel despre românii din Germania.

Copreședinta AfD, Alice Weidel, a lansat un nou atac la adresa românilor din Germania, în parlamentul de la Berlin, miercuri, la aproximativ o lună de când spusese despre conaționalii noștri că „jefuiesc sistemul social” german.

În acest context, vineri, Ionel Bogdan i-a solicitat „public lui George Simion să își reconsidere poziția față de AfD”, într-o postare pe Facebook în care i-a adresat „o scrisoare deschisă” lui Alice Weidel.

„Îi cer public lui George Simion să își reconsidere poziția față de AfD și să clarifice dacă mai poate susține un parteneriat cu acest partid în condițiile unor asemenea declarații la adresa românilor. Românii din diaspora au dreptul să știe dacă solidaritatea pe care AUR o declară față de ei se reflectă și în deciziile politice pe care AUR le ia”, a scris deputatul liberal.

Ce i-a transmis liderei AfD

Purtătorul de cuvânt al PNL i-a cerut lui Alice Weidel să își retragă afirmațiile despre români și să le ceară scuze, „tot public” și „tot de la tribuna Bundestagului”.

„Ați spus în Bundestag că familii din România «trăiesc regește» din ajutoarele Germaniei. Vă răspund direct. Germania se bazează zi de zi și pe munca românilor, în spitale, în fabrici și pe șantiere. Oamenii aceștia muncesc, plătesc taxe și contribuie la prosperitatea țării dumneavoastră”, a afirmat Ionel Bogdan.

El a avertizat că declarații precum cele făcute de lidera AfD „riscă să stigmatizeze tocmai românii cinstiți, care muncesc și își respectă obligațiile în Germania, dar și în întreaga diasporă”.

„Dacă aveți dovezi de fraudă, puneți-le pe masă. Spuneți ce s-a întâmplat, cine a încălcat legea și cereți autorităților să intervină. Asta înseamnă să tratezi serios o problemă. Să arunci suspiciunea asupra unei întregi comunități de la tribuna Bundestagului este o nedreptate”, a mai afirmat deputatul român în scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o politicienei germane.

Ce spusese Alice Weidel despre români

Miercuri, copreședinta AfD a declarat în Bundestag că familii de români și bulgari „trăiesc regește” din ajutoarele primite din partea statului german.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, a afirmat ea, în timpul unei dezbateri parlamentare privind bugetul național, în camera inferioară a parlamentului federal de la Berlin.

Pe 28 octombrie, într-o postare pe X, Alice Weidel susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris lidera AfD.

Mesajul era însoțit de un link către un documentar privind cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referire directă la cele pentru imigranții din România.