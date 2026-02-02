PNL și USR acuză PSD că blochează reforma administrației / USR întreabă de ce e nevoie de relansare economică dacă „am avut guvernele Marcel Ciolacu I și Marcel Ciolacu II”

Coaliția de guvernare nu a ajuns nici până acum la un acord privind adoptarea reformei administrație publice locale. După ce a durat aproximativ 6 luni să fie stabilite măsurile, acum coaliția trebuie să treacă peste un nou blocaj și să decidă sub ce formă va fi adoptată noua lege: asumarea răspunderii în Parlament sau prin ordonanță de urgență. PSD este acuzat de partenerii de guvernare de la PNL și USR că tergiversează adoptarea reformei.

Coaliția va avea următoarea ședință vineri, când, conform surselor HotNews, partidele care asigură guvernarea vor decide dacă merg în Parlament cu asumarea sau dacă reforma administrației va fi adoptată prin ordonanță de urgență. Asta înseamnă că cel mai devreme proiectul va putea fi adoptat săptămâna viitoare.

PSD condiționează adoptarea reformei administrației locale și centrale de adoptarea, în același timp, a „măsurilor de relansare economică” pe care le-a propus de anul trecut.

USR: PSD „transmite imaginea că nu e un partid serios”

PSD a anunțat că, pe lângă pachetul de relansare economică, va cere ca odată cu adoptarea bugetului (care va avea loc la finalul lunii februarie, conform planurilor actuale ale coaliției) să fie adoptat și un „pachet de solidaritate”.

Senatorul USR Ștefan Pălărie acuză că noua cerință a PSD este clar o tentativă de a amâna reforma administrației publice centrale și locale.

„Mi se pare că e mai degrabă un gest de mult mai puțină bună credință decât doresc dumnealor să o promoveze. Să nu uităm că suntem ca în filmul ăla: de ce n-ai bască? Dacă ai bască, de ce n-ai eșarfă? În așa fel încât să găsim la nesfârșit condiții și motive de tergiversare. August, suntem deja în februarie și uitați-vă că nu am putut să închidem acest pachet”, a spus, luni, la Parlament senatorul USR.

Pălărie afirmă că a existat întotdeauna flexibilitate în coaliție: „Tocmai de aceea am și întârziat niște reforme, dar am și ajustat niște pachete de tăieri de cheltuieli, toată lumea știe chestiunea asta”.

„Am agreat cu pachetul, însă îl condiționăm fie de pachetul de relansare economică, fie îl condiționăm de un alt pachet de solidaritate. Asta e deja în opinia mea mult prea mult. Și transmite imaginea că PSD nu e un partid serios”, a declarat Pălărie.

„Aceste tergiversări ale colegilor din PSD pot să se ducă în implozia și o formă nucleară de a nu mai avea primării care să funcționeze”

Ștefan Pălărie atrage atenția că amânarea adoptării bugetului de stat poate duce la o „implozie” a primăriilor din țară.

„Cu cât amânăm legea bugetului de stat mai mult, cu atât primăriile trebuie să funcționeze cu o cotă foarte mică de cheltuieli pentru funcționarea aparatului. Până când nu vor mai putea să funcționeze. Deci, aceste tergiversări ale colegilor din PSD pot să se ducă în implozia și o formă nucleară de a nu mai avea primării care să funcționeze, poate cu excepția unora care erau pe exces bugetar”, a spus luni senatorul.

Legat de pachetul de relansare economică cerut insistent de PSD, senatorul USR a spus că „am avut guvernele Marcel Ciolacu I și Marcel Ciolacu II după guvernul Nicolae Ciucă. Deci dacă tot așa a fost de bine, de ce mai relansăm?”.

„E limpede, a fost o întrebare răutăcioasă, îmi cer scuze colegilor de la PSD, dar adevărul este că trebuie să guvernăm în continuare responsabil”, a mai declarat Ștefan Pălărie.

PNL: „Această reformă nu a întârziat din alte cauze, ci exclusiv din lipsa de susținere a PSD”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru susține că partidul său așteaptă „o declarație clară și neechivocă” de la PSD „prin care să își asume susținerea asumării rapide a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pe reforma administrației publice”.

„Această reformă nu a întârziat din alte cauze, ci exclusiv din lipsa de susținere a PSD. Reforma administrației publice este prevăzută în programul de guvernare și ar fi trebuit să fie asumată încă din luna septembrie”, a scris, luni, Muraru pe Facebook.

„Au trecut deja 5 luni, 150 de zile, în care discuțiile au fost tergiversate. Această situație nu mai poate fi tolerată. De aproape jumătate de an, PSD amână o reformă profund necesară României. Vremea populismului și a clientelei politice a trecut. România nu mai poate funcționa pe baza unor structuri administrative ineficiente și supradimensionate”, conform lui Alexandru Muraru.

Vicepreședintele PNL spune că România „se află pe un butoi cu pulbere, iar implozia se va produce mai devreme sau mai târziu, dar cu costuri mult mai mari decât dacă acționăm acum, responsabil și curajos”.

„PNL este pregătit să își asume răspunderea. PSD trebuie să decidă dacă susține reforma sau continuă blocajul”, a concluzionat liderul PNL.