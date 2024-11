Poeta Ana Blandiana, oaspete de seamă la Astra Film Chișinău. AF Chișinău se deschide joi, 14 noiembrie, cu „Alice On & Off”, considerat cel mai bun documentar românesc al anului

Poeta Ana Blandiana va fi oaspete de seamă al celei de-a treia ediții Astra Film Chișinău, care va avea loc în perioada 14-16 noiembrie la Cinema Loteanu. Ea va participa la proiecția documentarului biografic „Între tăcere și păcat”, de Diana Nicolae, vineri 15 noiembrie, iar după film publicul va avea ocazia să intre în dialog cu poeta care a primit zilele trecute unul dintre cele mai prestigioase premii europene pentru literatură, Premiul Prințesa de Asturias pentru Litere 2024, în cadrul unei ceremonii prezidate de Familia Regală a Spaniei. Astra Film Festival revine la Chișinău cu o selecție a celor mai bune filme documentare, printre care și „Alice On & Off”, considerat cel mai bun film documentar al anului (Secțiunea România) la ediția care s-a încheiat în urmă cu o săptămână la Sibiu.

Astra Film Chișinău este un eveniment organizat de Astra Film/CNM Astra și de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Detalii despre programul celei de a treia ediții Astra Film Chișinău, pe site-ul astrafilm.ro.

Toate filmele din cadrul Astra Film Chișinău vor fi proiectate la Cinema Loteanu. Accesul este gratuit, iar persoanele care doresc să participe sunt rugate să rezerve bilete cu valoare zero de aici: https://t.ly/-voDA.

AF Chișinău include, de asemenea, o discuție DocTalk ce pornește de la un film-capodoperă despre biblioteca lui Umberto Eco, concerte și filme documentare pentru elevi. În plus, vor avea loc la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Chișinău două workshop-uri organizate de UNATC București: „Space and memory in documenting cities” (susținut de Ana Vlad),destinat studenților, și „A Journey into Documentary Cinema: Guided by Students”, pentru liceeni.

„Ne reîntoarcem cu aceeași emoție la Chișinău, într-un moment în care românii de pe ambele maluri ale Prutului își doresc să privească cu încredere către viitor. Un viitor în care să deslușim mai bine lumea în care trăim și să ne bucurăm de miracolul fiecărei zile. Filmul documentar are acest dar: ne arată perspective la care altfel probabil că nu am avea acces și ne ține împreună, fascinați de spectacolul lumii în care trăim”, a declarat Dumitru Budrala, directorul fondator Astra Film Festival.

„Eforturile comune ale DRRM și Astra Film de a realiza, iată, cea de-a treia ediție consecutivă a Astra Film Chișinău, se îndreaptă spre publicul din Republica Moldova, pe care îl așteptăm să se bucure de cel mai atent selectate filme documentar, premiate și apreciate de publicul prezent la ediția 31 a Astra Film Festival din România”, a declarat Adrian Dupu, secretarul de stat al DRRM

JOI, 14 noiembrie. În deschiderea AF Chișinău (18:00) este programat un documentar impresionat, care abordează o temă extrem de sensibilă, dar despre care este atât de necesar să vorbim: vulnerabilitatea minorilor. „Alice On & Off” (r. Isabela Tant, România – 2024 | 86 min) prezintă povestea unei unei tinere care devine mamă la doar 16 ani și se căsătorește cu un bărbat cu 35 de ani mai în vârstă. Documentarul a obținut premiul pentru Cel mai bun film la Secțiunea România din cadrul AFF2024, pentru că „aduce în prim-plan o adolescentă artistă devenită mamă, într-un univers liminal, tenebros, plin de riscuri si brutalitate” (din motivația juriului).

VINERI, 15 noiembrie. De la ora 16:00 vom putea vedea filmul „În numele pământului” (r. Dorota Kobiela și Hugh Welchman, Polonia, Serbia, Lituania – 2023 | 114 min), propunerea de anul trecut a Poloniei pentru Premiul Oscar. Filmul, o adaptare a romanului „Țăranii”, scris de laureatul Premiului Nobel W.S. Reymont, prezintă satul polonez din secolul XIX și poate fi considerat o combinație între „Ion” și „Moromeții”, cu specific polonez. În prim-plan este Jana, o fată de 19 ani, foarte frumoasă, cu un spirit liber, pe care nu o interesează pământul sau averile și care are un destin cu adevărat de poveste.

Iar de la ora 18:10 va urma un film-eveniment, „Între tăcere și păcat” (r. Diana Nicolae, România, SUA – 2024 | 98 min), un documentar biografic despre viața încercată și cariera tumultuoasă a poetei Ana Blandiana, interzisă de dictatura comunistă, înainte de a fi oficial recunoscută ca scriitor. După proiecție, publicul va putea intra în dialog cu Ana Blandiana, care a primit zilele unul dintr cele mai importante premii europene pentru poezie, Premiul Prințesa de Asturias pentru Litere 2024, în cadrul unei ceremonii prezidate de Familia Regală a Spaniei. Seara se va încheia cu un concert al inconfundabilei Ada Milea.

SÂMBĂTĂ, 16 noiembrie vor fi proiectate trei filme. Primul, de la 16:15, este documentarul „Leo Records: Strictly for our friends” (r. Ioana Grigore, România – 2024 | 70 min), care ne arată povestea lui Leo, acum un octogenar simpatic și pasionat de jazz, care și-a dedicat întreaga viață promovării muzicii de jazz experimental. Forțat de KGB să plece din URSS, a ajuns la Londra în anii ’’70, de unde a transmis muzică de jazz, la BBC, către zeci de milioane de oameni aflați dincolo de Cortina de Fier.

Al doilea, de la 17:35, „Martirul Unirii” (r. Mara Ionescu, România, 2024 | 57 min), este un documentar dedicat memoriei Protoiereului Alexandru Baltaga (1861–1941), unul dintre artizanii Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 și martir al Bisericii Ortodoxe Române, canonizat recent și în curând cinstit ca sfânt în calendarul Patriarhiei Române – un proiect Trinitas TV, finanțat de DRRM și desfășurat în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova și TVR Moldova.

De la 18:30, spectatorii vor avea ocazia să cunoască celebra bibliotecă a lui Umberto Eco, în filmul „Umberto Eco – Biblioteca Lumii” (r. Davide Ferrario, Italia – 2022 | 80 min), un documentar fascinant, care sugerează că nemuritoarele căutări ale cunoașterii și tainele lumii se ascund în adâncurile bibliotecii și ale minții lui Umberto Eco. Proiecția va fi urmată de o discuție, „Era feudalismului digital”, despre impactul erei digitale asupra conservării/arhivării și transmiterii cunoștințelor către generațiile viitoare.

Programul de educație prin film documentar Astra Film Junior include 16 proiecții pentru elevi de toate vârstele

Organizatorii vor aduce de asemenea o colecție de filme documentare pentru copii și adolescenți, prezentate recent în România în cadrul programului educativ Astra Film junior, dedicat copiilor și adolescenților. Proiecțiile din cadrul Astra Film Junior Chișinău vor avea loc zilnic, de joi, 14 noiembrie până sâmbătă, 16 noiembrie, de la 09:00, la Cinema Loteanu.

Vor fi titluri precum „Emoţiile Micului Cub” (r. Benoît Leva, Franţa – 2021), „Hrană pentru schimbare (r. Benoît Bringer, Franța, Suedia, Brazilia – 2020), „Bachir În Ţara Minunilor” (r. Els Duran și Evelien Vehof, Ţările de Jos – 2018), „Pien, Regina Albinelor” (r. Ellen Vloet, Ţările de Jos – 2018), „Vis.Viață” (r. Ruxandra Gubernat, România – 2024), „Fata Care Sfidează Gravitația” (r. Jens Pedersen, Danemarca – 2017), „Ingineri Adolescenți” (r. Aleksandra Skowron și Hanna Polak, Polonia – 2020).

Programul detaliat poate fi consultat în secțiunea dedicată AF Chișinău de pe site-ul astrafilm.ro și pe paginile social media ale Astra Film Festival.

