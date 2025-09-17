Polonia a anunțat cine a operat drona care a zburat deasupra sediului guvernului din Varșovia și-l va expulza în Ucraina

Un sistem de rachete cu rază medie de acțiune MICA instalat pe un avion de vânătoare Rafale este văzut la o bază aeriană din Minsk Mazowiecki, Polonia, pe 17 septembrie 2025, ca parte a misiunii Eastern Sentry, în urma acuzației Varșoviei că Moscova a lansat un raid cu drone în Polonia. FOTO: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Polonia va expulza un tânăr ucrainean înapoi în țara sa natală după ce acesta a declanșat o alertă de securitate la începutul săptămânii, când a operat o dronă ce a zburat deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a anunțat miercuri poliția poloneză, potrivit France Presse.

Apărarea antiaeriană a Poloniei se află în stare de alertă maximă după ce săptămâna trecută aproximativ 20 de drone militare au pătruns în spațiul aerian polonez, într-o acțiune pe care Varșovia o consideră o provocare deliberată din partea Rusiei.

Luni, o dronă neidentificată a fost văzută zburând deasupra unui complex guvernamental care găzduiește una dintre reședințele prezidențiale din Varșovia, precum și birourile utilizate de către premier și ministrul apărării.

Poliția a „neutralizat” drona și a arestat două persoane, un bărbat ucrainean de 21 de ani și o fată de 17 ani cu cetățenie belarusă.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Varșovia, Jacek Wisniewski, a declarat pentru agenția franceză de presă că tânărul a încălcat legea aviatică poloneză și va fi amendat, expulzat din Polonia în Ucraina și interzis în spațiul european Schengen pentru o perioadă de cinci ani.

„Astăzi, el va fi predat polițiștilor de frontieră ucraineni”, a precizat Dagmara Bielec, purtătoarea de cuvânt a poliției de frontieră poloneze.

Tânăra din Belarus a fost interogată de poliție și eliberată fără să fie pusă sub acuzare, a spus Wisniewski.

Rusia neagă că a vizat Polonia în timpul incursiunii cu drone la scară largă de săptămâna trecută, dar țările europene membre NATO au denunțat o „provocare” și au intensificat sprijinul pentru apărarea antiaeriană a aliatului lor din cadrul organizației militare.