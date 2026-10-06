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Actualitate

Polonia face o mutare militară cu implicații și pentru alte țări europene, inclusiv România. De ce ia în calcul să vândă sistemele americane HIMARS

Victor Cozmei
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Polonia ia în calcul să renunțe la cele 20 de lansatoare americane M142 HIMARS din dotare, pe care un analist polonez le consideră „elefanți albi”, pentru a direcționa banii spre sisteme produse de Coreea de Sud. Ce înseamnă această mutare pentru România și pentru restul Europei.

  • Sistemele de rachete de artilerie HIMARS au fost cumpărate de Polonia în același timp în care și România s-a dotat cu aceste arme americane.
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