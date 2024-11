Pot preveni omega 3 si omega 6 anumite tipuri de cancer? Ce arată un nou studiu

Consumul acizilor grași omega-3 și omega-6, prezenți în uleiul de pește și în alte surse alimentare, ar putea contribui la reducerea riscului anumitor tipuri de cancer, potrivit unui studiu amplu publicat recent în International Journal of Cancer.

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au utilizat baza de date UK Biobank, care include informații despre sănătatea a peste 500.000 de persoane din Marea Britanie. În cadrul studiului, au fost analizate nivelurile de omega-3 și omega-6 din sângele a peste 250.000 de participanți, urmăriți timp de mai bine de un deceniu. Scopul a fost de a evalua dacă acești markeri biologici sunt asociați cu un risc mai scăzut de a dezvolta cancer.

Potrivit cercetătorului care a coordonat studiul, dr. Yuchen Zhang, analizarea efectelor acizilor grași omega-3 și omega-6 este dificilă din două motive: măsurarea precisă a aportului alimentar al acestor substanțe este complicată, iar pentru rezultate relevante este necesar un eșantion foarte mare, urmărit pe termen lung. Studiul Biobank a reușit să depășească aceste bariere, oferind date obiective prin măsurători directe ale concentrațiilor de aicizi grași din sânge.

Acizii grași omega-3 și omega-6 scad riscul de cancer

Pe durata perioadei de urmărire, aproximativ 30.000 dintre participanți s-au îmbolnăvit de cancer. Analiza a scos la iveală că nivelurile ridicate de omega-3 și omega-6 sunt asociate cu un risc general mai scăzut de cancer. De exemplu, participanții cu o concentrație mai mare de omega-3 în sânge erau mai puțin predispuși să dezvolte cancere ale sistemului digestiv, inclusiv cancer de colon și stomac, dar și cancer pulmonar. În ceea ce privește omega-6, rezultatele au indicat o reducere a riscului pentru 14 dintre cele 19 tipuri de neoplasme studiate, inclusiv cancerul cerebral, cel de tiroidă, pancreatic, de vezică urinară, precum și melanomul malign.

„Aceste rezultate susțin ideea că un consum crescut de grăsimi nesaturate, inclusiv omega-3 și omega-6, ar putea reduce riscul de cancer,” a subliniat dr. Zhang.

Interesant este faptul că protecția oferită de omega-3 împotriva cancerului pare să fie mai puternică la femei și la persoanele mai tinere, conform autorilor studiului. În cazul omega-6, efectele benefice au fost mai evidente la bărbați, fumători și persoane în vârstă.

„Unul dintre studiile noastre anterioare care a utilizat această cohortă a descoperit că persoanele cu niveluri mai ridicate de omega-3 și omega-6 au o probabilitate mai mică de a muri din cauza cancerului. Comparativ cu persoanele cu cele mai scăzute niveluri, cei cu cele mai ridicate concentrații de omega-3 (sau omega-6) au o probabilitate cu 20% mai mică de a muri din cauza cancerului. În studiul actual, am investigat dacă acizii grași omega-3 și omega-6 sunt implicați și în incidența cancerului”, a adăugat autoarea studiului.

Conform dr. Yuchen Zhang, aceste beneficii nu sunt influențate de factori precum indicele de masă corporală (IMC), nivelul de activitate fizică sau consumul de alcool. Totuși, cercetătorii au remarcat o posibilă asociere între concentrațiile ridicate de omega-3 și un risc ușor crescut de cancer de prostată. Această observație a fost raportată și în alte cercetări, dar mecanismele biologice din spatele asocierii rămân necunoscute.

Studiul a atras atenția multor specialiști. Dr. Marissa Shams-White, cercetător principal la American Cancer Society, a descris studiul ca fiind „interesant și promițător”, dar a subliniat că este vorba despre un studiu observațional. Acesta identifică o asociere între nivelurile de acizi grași și riscul de cancer, însă nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate.

„Analiza a fost realizată pe un eșantion mare și include o durată lungă de urmărire, dar nu putem vorbi despre o relație cauzală. Este un început promițător, dar mai avem multe de învățat despre modul în care acești nutrienți influențează riscul de cancer,” a explicat specialista.

Nutriționista Monique Richard a subliniat că rezultatele nu sunt surprinzătoare, având în vedere rolul acizilor grași în reducerea inflamației și în susținerea sănătății celulare.

„Sursele alimentare de omega-3 și omega-6 oferă, pe lângă aceste grăsimi esențiale și alte elemente benefice, precum proteine, vitamine și minerale. Toate acționează împreună pentru a sprijini sănătatea generală,” a precizat experta în nutriție.

Ce sunt omega-3 și omega-6 și de ce cantități avem nevoie zilnic

Omega-3 și omega-6 sunt acizi grași esențiali cu roluri importante în numeroase procese biologice și au efecte benefice asupra sănătății.

Omega-3 include acidul alfa-linolenic (ALA), prezent în surse vegetale, cum ar fi semințele de in, nucile și cânepa, acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic (DHA), prezent mai ales în peștele gras, cum ar fi somonul, sardinele, macroul și heringul, dar și în anumite alge.

Printre beneficiile acizilor grași omega-3 se numără reducerea inflamației, îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, protecția împotriva unor boli neurodegenerative și susținerea sănătății creierului și a vederii, potrivit Harvard Medical School.

Grăsimile omega-6, pe care le obținem, în principal, din uleiuri vegetale, sunt și ele benefice. Acestea scad colesterolul LDL dăunător și cresc colesterolul HDL protector. Ele ajută la menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge prin îmbunătățirea sensibilității organismului la insulină.

Cantitățile de omega-3 și omega-6 necesare zilnic pot varia în funcție de vârstă, sex și starea de sănătate, dar recomandările generale sunt pentru omega-3 următoarele:

Adulți: aproximativ 250-500 mg de EPA și DHA combinat pe zi;

Femei însărcinate sau care alăptează: între 200-300 mg de DHA pe zi;

ALA: aproximativ 1,1 g pe zi pentru femei și 1,6 g pentru bărbați.

Cât despre omega-6, cantitatea zilnică recomandă e de 12 g pentru femei și 17 g pentru bărbați, potrivit Food and Nutrition Board of the U.S. Institute of Medicine.

Cele mai importante surse de omega-3 și omega-6

Cum corpul uman nu poate produce singur omega-3 și omega-6, acestea trebuie obținute din alimente sau suplimente. Alimentele bogate în omega-3 includ peștele precum somonul, sardinele și macroul, dar și surse vegetale, cum ar fi semințele de in, nucile și algele. Iată și cantitățile de omega-3 pe care le conțin diferite alimente per porție de 100 g:

somon: 4,0 grame EPA și DHA,

macrou: 3,0 grame EPA și DHA,

sardine: 2,2 grame EPA și DHA,

anșoa: 1,0 gram EPA și DHA,

semințe de chia: 4,9 grame ALA,

nuci: 2,5 grame ALA,

semințe de in: 2,3 grame ALA.

Omega-6 se regăsește în uleiuri vegetale, precum cel de floarea-soarelui și șofrănel. Iată câteva exemple concrete:

100 g de ulei de soia conțin 50 grame de omega-6,

ulei de porumb: 49 grame,

maioneză: 39 grame,

nuci: 37 grame,

semințe de floarea-soarelui: 34 grame,

migdale: 12 grame,

caju: 8 grame.

Nutriționiștii recomandă echilibrarea aportului acestor grăsimi. Amy Bragagnini, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică și nutriționist oncolog la Trinity Health Lacks Cancer Center din Grand Rapids, Michigan, SUA afirmă că majoritatea oamenilor consumă de zece ori mai mult omega-6 decât omega-3, evidențiind astfel importanța introducerii unor surse suplimentare de omega-3 în alimentație.

Experții subliniază că suplimentele, deși pot fi utile, ar trebui folosite în completarea alimentației echilibate și nu ca substitut.

Limitările studiului

În final, cercetătorii atrag atenția asupra diversității populațiilor studiate. Rezultatele din UK Biobank reflectă predominant date despre persoane de origine europeană. Pentru a valida aceste concluzii, sunt necesare studii suplimentare care să includă populații din medii etnice și geografice diverse.

Deși studiul aduce dovezi promițătoare, este doar un pas către înțelegerea legăturii dintre acizii grași și riscul de cancer. Cercetătorii continuă să exploreze aceste conexiuni pentru a răspunde la întrebări importante: de ce anumiți acizi grași protejează împotriva unor tipuri de cancer, dar pot crește riscul altora? Cum influențează vârsta, genul sau stilul de viață aceste efecte?

