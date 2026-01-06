Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere”

Stephen Miller, un consilier de rang înalt al președintelui Donald Trump, a susținut luni seara că nimeni nu va opune rezistență militară dacă Washingtonul va decide să ocupe vasta insulă, relatează The New York Times și The New York Post.

„Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, i-a spus Miller într-un interviu acordat prezentatorului TV Jake Tapper de la CNN, după ce a fost întrebat în mod repetat dacă exclude folosirea forței militare. În vârstă de 40 de ani, Miller este șeful adjunct de cabinet al lui Trump și consilierul său pe probleme de securitate internă, el fiind considerat unul dintre cei mai influenți membri ai administrației de la Casa Albă.

The New York Times notează că noile sale declarații fac parte dintr-o ofensivă vocală a lui Miller, de mult timp un actor extrem de influent în culisele politicilor administrației Trump, menită să justifice „imperialismul american și o viziune asupra unei noi ordini mondiale în care Statele Unite ar putea răsturna liber guverne naționale și ar putea acapara teritorii și resurse străine, atât timp cât acest lucru ar fi în interes național”.

„Trăim într-o lume, în lumea reală, Jake, care este guvernată de forță, care este guvernată de constrângere, care este guvernată de putere”, a spus în interviul de luni seara. „Acestea sunt legile de fier ale lumii încă de la începutul timpului”, a subliniat el.

„Ei bine, haideți să facem un pas înapoi. Președintele a fost clar de luni de zile”, a mai spus Miller. „Știu că tratați acest lucru ca pe o știre de ultimă oră, [dar] președintele a fost clar de luni de zile că Statele Unite ar trebui să fie națiunea care are Groenlanda ca parte a aparatului nostru general de securitate”, a continuat el.

Miller a adăugat: „Aceasta a fost poziția oficială a guvernului SUA încă de la începutul acestei administrații, sincer, mergând înapoi până la administrația Trump anterioară, că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite. Președintele a fost foarte clar în această privință. Aceasta este poziția oficială a guvernului SUA”.

Stephen Miller alături de președintele Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio la conferința de presă din 3 ianuarie 2025 în care au fost anunțate detalii despre arestarea lui Nicolas Maduro și intervenția militară a SUA în Venezuela, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

Groenlanda, din nou în vizorul administrației Trump

Miller a făcut aceste declarații după ce soția sa, o voce influentă în mișcarea MAGA ce-l susține pe Trump, a publicat în weekend pe rețelele sociale o imagine care sugera că Statele Unite vor prelua în curând controlul asupra Groenlandei și în contextul în care președintele SUA și-a reluat propria retorică belicoasă cu privire la insulă.

Mette Frederiksen, prim-ministra Danemarcei, l-a îndemnat duminică pe Trump să „înceteze amenințările” privind anexarea Groenlandei, ceea ce ar însemna, în esență, un atac la adresa unui aliat NATO.

The New York Times notează că preluarea Groenlandei de către Statele Unite prin forță ar destrăma acordul central care stă la baza alianței militare NATO, din care atât Danemarca, cât și Statele Unite sunt membri fondatori.

Conform tratatului, un atac asupra oricărui membru este considerat un atac asupra tuturor membrilor. Trump a declarat anterior că nu exclude folosirea armatei pentru a lua Groenlanda.

Consilierul lui Trump a vorbit și despre poziția SUA privind Venezuela

Miller a reluat în interviul pentru CNN și subiectul „controlării” Venezuelei de către SUA și de a exploata vastele sale rezerve de petrol, după ce un raid american l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro și pe soția acestuia la Caracas.

„Statele Unite ale Americii conduc Venezuela”, a spus Miller, respingând tratatele internaționale care consacră dreptul unei națiuni la independență și suveranitate drept simple „conveniențe internaționale”.

Ce anume se înțelege exact prin „a conduce” Venezuela este un subiect disputat iar secretarul de stat Marco Rubio a evitat această formulare – chiar dacă Trump insistă că Statele Unite sunt foarte clar „la conducere” în Venezuela – iar președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care a apărat cu fermitate operațiunea militară, a susținut că Statele Unite nu sunt angajate într-un conflict militar sau într-o ocupație.

„Limbajul lui Miller a evocat un capitol sumbru din istoria Statelor Unite, când acestea au guvernat state mai slabe și mai mici din America Latină prin etalarea forței militare. Miller a afirmat că o blocadă militară americană asupra țării sud-americane, cu o populație de 28 de milioane de oameni, ar oferi Statelor Unite controlul asupra Venezuelei”, mai scrie NYT.

Critici din tabăra democrată

„Noi stabilim termenii și condițiile”, a subliniat Miller în interviul acordat lui Jake Tapper. „Avem un embargo total asupra întregului lor petrol și asupra capacității lor de a face comerț. Așa că, pentru a face comerț, au nevoie de permisiunea noastră. Pentru a putea gestiona o economie, au nevoie de permisiunea noastră. Așadar, Statele Unite sunt la conducere. Statele Unite conduc țara”, a spus el.

Senatorul Bernie Sanders, independent din Vermont, a condamnat declarațiile lui Miller la scurt timp după aceea, spunând la CNN că „domnul Miller a oferit o definiție foarte bună a imperialismului”.

„Trump a spus clar că vrea să ia petrolul Venezuelei”, a adăugat el. „Din câte știu eu, despre asta este vorba în imperialism. Și bănuiesc că oameni din întreaga lume spun: «Uau, ne întoarcem acolo unde eram acum 100 de ani sau acum 50 de ani, când țările mari și puternice exploatau țările mai sărace pentru resursele lor naturale»”, a deplâns Sanders.