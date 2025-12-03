Prefectul din Prahova acuză Apele Române pentru criza de apă: „Nu au știut să comunice și au pornit lucrarea fără un plan de rezervă”

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, într-o intervenție la Digi24, că vina pentru problema de furnizare a apei care afectează 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova o poartă Administrația Națională Apele Române, care „nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă”.

„Cu privire la lucrările pe care dânșii intenționează să le facă la scurgerea de pe fundul lacului, directorul de la Prahova mi-a expus situația personal la începutul lunii noiembrie, că de urgență trebuie să se desfășoare aceste lucrări, în fapt etapa a doua a acestor lucrări. Pentru că dacă nu se intervine și nu se eliberează aceste guri de scurgeri există riscul ca județul să rămână fără apă și barajul este în pericol.

În acest sens a solicitat ca eu să organizez comitet județean pentru situații de urgență, hotărârea căruia putea să-i ajute pe dumnealor în demararea procedurilor de achiziție pentru această etapă a doua, firmă de safandrii care să intervină la dâncime. În niciun caz nu este vorba de aprobarea a unei lucrări sau de oportunitatea efectuării lucrări.

Apele Române, cei de la Prahova și în comitetul județean, cei de la Buzău, Ialomița, care gestionează și Prahova mi-au spus și verbal și în scris că oamenii riscă să rămână fără apă și baraje în pericol dacă nu se execută aceste lucrări”, susține prefectul județului Prahova.

Prefectul susține că Apele Române l-au asigurat, în ședința CJSU, că efectuarea lucrărilor nu va afecta alimentarea cu apă a localităților.

„Eu am întrebat în aceeași ședință dacă în cazul în care se vor efectua lucrările există vreun pericol pentru ca localitățile alimentate de acolo să rămână fără apă. Am primit asigurări că nu nu există acest risc, că, din contră, riscul există în cazul în care nu se defundă aceste guri de scurgere de pe fundul acului, pentru că mai rămâne doar o posibilitate de scurgere undeva care e administrată de Hidroelectrica și asta ar prezenta un pericol foarte mare. În opinia mea, sunt vinovați cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță Apele Române de aici, de la Prahova, Buzău. E lucrarea lor, dânșii sunt specialiștii, dânșii decid. Ce puteam să le spun? Eu i-am crezut, am analizat foarte bine. Eu n-am luat hotărârea privind oportunitate executării lucrărilor. Hotărârea s-a luat în 24h”, a afirmat prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.

Președintele Nicușor Dan a spus, tot mierucri, că vinovăția este la Apele Române.

„Evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române”, a spus președintele.

Apele Române se află în subordinea Ministerului Mediului. Diana Buzoianu, ministra Mediului, este chemată luni, 8 decembrie, de la ora 16:00, în Parlament pentru a da explicații

Peste 100.000 de oameni, fără apă de aproape o săptămână

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova, precum și de localitatea Moreni din Dâmbovița.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.