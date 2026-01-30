Premierul Bolojan a numit un fost europarlamentar din afara PNL drept consilier onorific

Premierul Ilie Bolojan a semnat, vineri, o decizie de prim-ministru prin care îl desemnează în calitate de consilier onorific pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe.

„Începând cu data de 2 februarie 2026 se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitatea domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, se spune în decizia semnată de Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

Vlad Gheorghe a fost eurparlamentar în perioada 2020-2024 din partea USR, obținând mandatul ca urmare a demisiei din Parlamentul European a lui Clotilde Armand care a devenit primar al Sectorului 1 în anul 2020.

În februarie 2024 a demisionat din USR acuzând conducerea partidului că a transformat formațiunea „într-un PSD mai mic”. La alegerile europarlamentare din iunie 2024 a candidat ca independent pentru un nou mandat la Bruxelles, însă fără succes.

Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura și la alegerile parțiale din 7 decembrie 2025, pentru postul de primar general al Capitalei. Cu cinci zile înainte de scrutin, și-a anunțat retragerea din cursă și susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Gheorghe a invocat atunci riscul ca primăria să fie câștigată de Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

„Vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Captialei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști”, spunea atunci Vlad Gheorghe.