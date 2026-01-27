Premierul Bolojan începe astăzi o vizită în Germania. Întâlnire cu Friedrich Merz și alți lideri politici și economici

Premierul Ilie Bolojan începe marţi, 27 ianuarie, o vizită oficială de două zile în Germania, „cel mai important partener comercial al României”, la invitaţia cancelarului federal Friedrich Merz, a anunțat Guvernul.

Marți după-amiază, de la ora 17.00, premierul Bolojan se va întâlni cu Peter Adrian, președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, potrivit agendei premierului.

Întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz este programată miercuri, 28 ianuarie, de la ora 14.00, alături de care va susține o conferiță comună de presă, la ora 15.00.

„Vizita premierului se înscrie în cadrul relaţiei excelente dintre România şi Germania, care, deşi nu se întemeiază formal pe un Parteneriat strategic propriu-zis, are caracter strategic şi pune accent pe domenii de interes actuale şi de perspectivă, precum cooperarea economică şi comercială, afaceri europene şi securitate”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

Întâlniri cu lideri importanți și diaspora românească

Miercuri, în cadrul vizitei, alături de întrevederea cu cancelarul Friedrich Merz, prim-ministrul mai are programate întâlniri cu vicepreşedintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, şi cu preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

„Cu o importantă componentă economică, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, Peter Adrian, şi cu directorul general al Federaţiei Industriilor din Germania, Tanja Gonner”, potrivit Guvernului.

Totodată, premierul va avea o întrevedere cu preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării, la data de 27 ianuarie, a Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau. Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va avea o întrevedere cu directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, Uwe Neumarker.

Şeful Executivului se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti. Potrivit Guvernului, Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre aceştia au primit cetăţenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania.

Schimburi comerciale de 42 miliarde euro

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor româneşti. În 2024, schimburile comerciale bilaterale a fost de circa 42 miliarde euro, cu exporturi în valoare de 19 miliarde şi importuri de 23 de miliarde de euro, a precizat Executivul.

„La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menţinându-şi poziţia dominantă. Firmele rezidente în Germania deţin în România investiţii de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investiţiilor străine directe”, a menţionat Guvernul.

Din delegaţia care îl va însoţi pe premierul Ilie Bolojan vor face parte ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, deputatul Ovidiu Ganţ, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoş Hotea şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.