„Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata acest lucru la fel ca noi”. Premierul polonez, anunț după incidentele de securitate provocate de Rusia

Avioane poloneze F-16 Fighting Falcon, văzute în timp ce premierul polonez Donald Tusk participă la o întâlnire cu piloții polonezi ai avioanelor de vânătoare F-16 la Baza Aeriană 32, pe 11 septembrie 2025, în Łask, Polonia centrală. Întâlnirea a avut loc în urma unei încălcări fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești. FOTO: EastNews / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Polonia nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și reprezintă o amenințare, a declarat luni premierul Donald Tusk, conform Reuters. Incidentele de securitate provocate de Rusia urmează să fie discutate, astăzi și de Consiliul de Securitate al ONU, la cererea Estoniei, care a reclamat, săptămâna trecută, că trei avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte zburătoare atunci când ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei – nu există absolut nicio discuție în acest sens”, a declarat Donald Tusk într-o conferință de presă.

„Când avem de-a face cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum ar fi zborul recent al avioanelor de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic – dar fără vreo încălcare, deoarece nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie într-adevăr să te gândești de două ori înainte de a lua decizii care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat el.

Tusk a spus că trebuie, de asemenea, să fie sigur că Polonia nu va rămâne singură dacă un conflict ar începe să escaladeze. „Trebuie să fiu absolut sigur, că toți aliații vor trata acest lucru exact la fel ca noi”, a spus el.

Șir de incidente de securitate

Afirmațiile lui Tusk vin după ce, vineri, au avut loc noi incidente de securitate provocate de Rusia.

Estonia a anunțat, vineri, că trei avioane de vânătoare rusești i-au încălcat spațiul aerian. Incidentul a alimentat percepția unor lideri din cadrul NATO, că Moscova testează pregătirea și hotărârea Alianței, iar unii au făcut apel către un răspuns ferm din partea Alianței.

În aceeași zi cu anunțul din Estonia, Polonia a spus că avioane rusești au încălcat o zonă de siguranță din jurul unei platforme de exploatare a petrolului din Marea Baltică.

Anterior, în noaptea de 9-10 septembrie, Polonia a anunțat că peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul său aerian. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.

Un incident similar a avut loc și în România: pe 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească.

Două aeronave de luptă F-16 au fost mobilizate pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, iar autoritățile au emis două mesaje RO-Alert.

Ambasadorul rus la București a ironizat reacția autorităților române, spunând că Ministerul Apărării Naționale „a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”