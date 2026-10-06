Premiul Nobel pentru Fizică a fost câștigat în 2026 de Francis Halzen pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie

Academia Regală Suedeză de Științe a acordat în 2026 Premiul Nobel pentru Fizică cercetătorului Francis Halzen „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

„Oamenii de știință știu de mult timp că Universul conține acceleratoare naturale de particule, care emit particule cu energii de până la un milion de ori mai mari decât cele care pot fi obținute în laboratoarele de pe Pămân”, notează Academia de la Stockholm în comunicatul în care a anunțat câștigătorul.

„Multe lucruri legate de aceste surse rămân un mister: ce sunt ele, unde se află și care sunt principalele procese care au loc în interiorul lor?”, subliniază acesta.

Neutrinii cu energii extrem de ridicate sunt creați în aceleași medii ca și alte tipuri de particule. Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte particule, neutrinii ajung până la noi fără să-și schimbe direcția sau să-și piardă energia. Acest lucru înseamnă că ei pot furniza informații care nu pot fi obținute în niciun alt mod.

Ideea premiată în 2026 cu Premiul Nobel pentru Fizică

Francis Halzen, și-a prezentat pentru prima dată în 1988 viziunea privind detectarea neutrinilor la Polul Sud. Atunci când un neutrino se ciocnește cu un nucleu atomic, produce o străfulgerare de lumină care poate fi urmărită de senzori aflați în gheața glaciară limpede.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Gheața de la Polul Sud prezintă numeroase avantaje, deoarece este ferită de diverse tipuri de interferențe, iar zona este stabilă din punct de vedere geologic, nefiind afectată de cutremure.

Halzen și ideea sa au primit curând sprijinul altor cercetători și, doar câțiva ani mai târziu, au fost efectuate teste preliminare cu senzori instalați în gheață.

Neutrinii cosmici cu energii extrem de ridicate sunt foarte rari, astfel încât este nevoie de un volum enorm de gheață pentru a putea observa un număr suficient de mare de coliziuni.

Observatorul de Neutrini IceCube acoperă un volum de un kilometru cub și a fost finalizat în 2011. Cercetătorii au descoperit în curând primii neutrini de înaltă energie, iar câțiva ani mai târziu au putut publica descoperirea unor neutrini care trebuie să provină din regiuni aflate mult dincolo de sistemul nostru solar.

„Astfel, a putut începe cu adevărat căutarea surselor de neutrini din Univers”, subliniază Academia Regală Suedeză de Științe.

Născut în 1944 la Tienen, în Belgia, Francis Halzen a obținut doctoratul în 1969 la KU Leuven și este profesor la Universitatea din Wisconsin-Madison, SUA.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru contribuțiile lor la dezvoltarea noii generații de tehnologii cuantice.

Când sunt anunțați ceilalți câștigători ai Premiilor Nobel din 2026

La fel ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Fizică a fost al doilea decernat în 2026 de către Academia Regală Suedeză de Științe.

Luni, cercetătorii Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Restul Premiilor Nobel din 2026 urmează să fie anunțate după cum urmează:

Premiul Nobel pentru Chimie: miercuri, 7 octombrie, la 12:45, ora României;

Premiul Nobel pentru Literatură: joi, 8 octombrie, la 13:00, ora României;

Premiul Nobel pentru Pace: vineri, 9 octombrie, la 12:00, ora României;

Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel: luni, 12 octombrie, la 12:45, ora României.

Orele anunțate sunt orientative, anunțarea premiilor putând suferi mici întârzieri.

Ca în fiecare an, HotNews anunță câștigătorii Premiilor Nobel imediat după ce aceștia sunt dezvăluiți de Academia Regală Suedeză de Științe sau Comitetul Nobel norvegian.

Cine acordă Premiile Nobel

Inventatorul suedez Alfred Nobel a desemnat Academia Regală Suedeză de Științe pentru acordarea premiilor pentru chimie și fizică, Academia Suedeză pentru a acorda premiul pentru literatură, Institutul Karolinska din Suedia cel pentru fiziologie sau medicină, și Parlamentul norvegian cel pentru pace.

Nu se știe cu exactitate de ce Nobel a ales Norvegia pentru acordarea Premiului pentru Pace, deși acest lucru ar putea reflecta faptul că Norvegia și Suedia erau unite printr-o uniune politică în momentul în care și-a redactat testamentul.

În 1968, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la înființarea băncii centrale a Suediei, aceasta a instituit Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, printr-o donație către Fundația Nobel.

Premiul este acordat de Academia Regală Suedeză de Științe, conform acelorași principii ca și celelalte premii.

FOTO articol: Superjoseph / Dreamstime.com.