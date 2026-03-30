Președintele Egiptului avertizează că barilul de petrol poate sări de 200 de dolari și face un apel direct către Trump

Donald Trump alături de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi (stânga) și alți lideri regionali la semnarea acordului de pace pentru Fâșia Gaza în octombrie 2025, la Sharm el-Sheih, FOTO: Suzanne Plunkett, PA Images / Alamy / Profimedia

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi i-a cerut luni președintelui omologului său american Donald Trump să oprească războiul cu Iranul, afirmând că numai el poate face acest lucru, și a avertizat că temerile privind creșterea prețului petrolului peste 200 de dolari pe baril nu sunt nefondate, transmite Reuters.

„Îi spun președintelui Trump: nimeni nu poate opri războiul din regiunea noastră, din Golf, în afară de dumneavoastră”, a declarat Sisi la conferința pe teme de energie Egypt Energy Show 2026, desfășurată la Cairo.

„Vă rog, domnule președinte, vă rog. Vă rog să ne ajutați să oprim războiul. Sunteți capabil să faceți acest lucru”, a continuat el.

Egiptul, beneficiar de lungă durată al ajutorului militar american și al sprijinului din partea țărilor bogate din Golf, a condamnat de asemenea atacurile iraniene asupra statelor arabe din regiune și a promovat eforturi diplomatice pentru a evita un război regional mai amplu.

Președintele egiptean trage un semnal de alarmă asupra unui dublu șoc

Sisi a declarat de asemenea în cadrul conferinței că războiul din Orientul Mijlociu va declanșa două șocuri simultane: penurii de aprovizionare și creșteri de prețuri. El a avertizat că, în pofida turbulențelor de pe piețele de energie după declanșarea războiului la sfârșitul lui februarie, amploare deplină a unor astfel de șocuri nu a fost încă resimțită cu adevărat.

„Mă tem că atacarea instalațiilor energetice, fie că vorbim despre producție sau rafinării, va avea repercusiuni foarte grave asupra economiei globale și asupra prețurilor combustibililor”, a spus el.

Sisi a afirmat de asemenea că observatorii pieței au avertizat că „prețul unui baril de petrol ar putea depăși 200 de dolari” și a subliniat că „acest lucru nu este o exagerare”.

Sisi a mai avertizat asupra unei crize iminente a aprovizionării globale cu alimente, subliniind că perturbarea exporturilor de îngrășăminte va avea un impact masiv asupra prețurilor.

„Țările bogate ar putea reuși să absoarbă acest șoc, însă pentru economiile cu venituri medii și pentru cele fragile, impactul asupra stabilității ar putea fi extrem, extrem de sever”, a deplâns el.

Sisi i-a atribuit lui Trump meritul de a fi pus capăt războiului din Gaza, menționând că a afirmat anterior că doar președintele SUA putea opri acel conflict, înainte ca un acord de încetare a focului să fie semnat în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh în octombrie anul trecut.

Egiptul și Israelul au relații diplomatice încă din 1979, în urma unui tratat de pace care a dus la retrocedarea Peninsulei Sinai, pe care Israelul o capturase în războiul din 1967. Cu toate acestea, relația este adesea descrisă drept o „pace rece”, iar Cairo a rămas mult timp precaut în privința posibilității ca palestinienii să fie forțați să părăsească Gaza și să treacă granița pe teritoriul său.

Avertisment pentru Iran al Consiliului de Cooperare al Golfului

Jasem Mohamed Albudaiwi, secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, a cerut comunității internaționale să protejeze coridoarele maritime vitale, condamnând închiderea de către Iran a Strâmtoarii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice regionale.

Adresându-se participanților la conferință înainte de discursul lui Sisi, el a declarat că agresiunea iraniană reprezintă o amenințare la adresa întregii lumi.

„Amenințările brutale ale Iranului împotriva instalațiilor energetice și închiderea Strâmtorii Ormuz constituie nu doar o încălcare flagrantă a dreptului internațional, ci și o amenințare directă la adresa energiei globale”, a spus el.

Statele membre ale Consiliului – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Oman și Bahrain – s-au confruntat cu atacuri iraniene cu drone și rachete. Închiderea Strâmtorii Ormuz a blocat o rută crucială prin care de regulă trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.