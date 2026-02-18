Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Washington. Cotroceniul nu a anunțat până acum cu ce zboară / Ce detalii sunt cunoscute 

Președintele Nicușor Dan va pleca, în această după-amiază, spre capitala Statelor Unite, unde va participa la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump. Până acum, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii despre avionul cu care se va deplasa președintele. Un lucru e cert: avionul militar Spartan pe care îl poate folosi de obicei nu poate fi o variantă.

HotNews a întrebat oficial Administrația Prezidențială cu ce tip de avion zboară președintele Nicușor Dan și cât costă transportul.

Miercuri dimineață, cu ore înainte de plecarea acestuia, principala variantă luată în calcul era încheierea unui avion privat. De astfel, președintele a vorbit despre această variantă în luna ianuarie.

Nu este clar, însă, în acest moment, dacă episodul de vreme rea, care a afectat zborurile de pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, va afecta acest plan.

Cu ce a călătorit până acum președintele

Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în aproape toate deplasările externe, cu Spartanul, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

El a reclamat recent, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza vremii, condițiile de la bordul aeronavei militare.

Tot în ianuarie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști cu va face în cazul deplasărilor mai lungi.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia. Atunci, urma să închiriem un avion, pentru că ăsta (n.red. – Spartanul) nu poate până acolo. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a răspuns el atunci.

Nicușor Dan a spus că „la un moment dat trebuie să avem. Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”. El a subliniat însă că România nu își permite un avion prezidențial. „Acum nu e momentul”.

Cine îl însoțește în vizita la Washington

Președintele va reprezenta România în calitate de „observator” la Consiliul pentru Pace, un organism înființat de președintele american Donald Trump, despre care criticii spun că este „concurență ONU”.

Din delegația sa vor face parte trei consilieri, au spus surse de la Palatul Cotroceni, pentru HotNews.

Este vorba despre:

Marius Lazurca, consilier pentru securitate națională și politică externă

Radu Burnete, consilier pe politici economice și sociale

Vlad Ionescu, care este consilier de stat în departamentul de politică externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni