„Președintele Trump nu este un lup”, spune liderul unei țări africane. Ce dorește de la acesta

Perspectiva ca președintele american Donald Trump să examineze un acord încheiat între Marea Britanie și Mauritius cu privire la suveranitatea Insulelor Chagos, unde se află o bază militară americano-britanică, a fost salutată marți de prim-ministrul națiunii insulare din Africa, Navin Ramgoolam, citat de Reuters.

Guvernul britanic și Mauritius au ajuns la acest acord în octombrie, după ani de negocieri. El vizează cedarea suveranității britanice asupra Insulelor Chagos din Oceanul Indian către Mauritius. Londra și SUA vor păstra însă controlul asupra bazei militare de pe Diego Garcia, cea mai mare insulă din Arhipelagul Chagos, printr-un contract de concesionare pentru 99 de ani.

Însă prim-ministrul mauritian Navin Ramgoolam, ales în noiembrie, a pus sub semnul întrebării acordul convenit de predecesorul său, iar acesta nu a fost încă ratificat.

Map of the Mauritian exclusive economic zone from an official textbook, showing Tromelin and the Chagos Islands as part of Mauritius https://t.co/6zAhyGtA7H pic.twitter.com/FSMbwXQ7mI