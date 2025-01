Fostul premier Liz Truss și Nigel Farage au conspirat cu echipa lui Trump să deraieze acordul noului guvern britanic privind cedarea suveranității asupra unui teritoriu strategic

Discuții transatlantice frenetice au avut loc în ultima săptămână între politicieni britanici de dreapta, printre care Nigel Farage și fostul premier Liz Truss, și echipa președintelui ales Donald Trump pentru a încerca să împiedice ca noul guvern laburist de la Londra să finalizeze un acord privind predarea suveranității asupra Insulelor Chagos din Oceanul Indian, considerate de importanță strategică, scrie The Independent.

Politicienii de la Londra care se opun înțelegerii anunțate de guvernul lui Sir Keir Starmer în luna august a anului trecut speră ca Trump să blocheze temporar sau chiar să respingă acordul de transfer al coloniei britanice din Oceanul Indian către Mauritius. Discuțiile dintre politicienii de la Londra și cei de la Washington au avut obiectivul de a obține o amânare a finalizării detaliilor acordului înainte ca Trump să fie învestit ca al 47-lea președinte al SUA pe 20 ianuarie, potrivit surselor The Independent.

Dezvăluirea a apărut în contextul în care Kemi Badenoch, noua șefă a Partidului Conservator britanic, a catalogat miercuri acordul dintre Londra și Mauritius drept „o afacere stupidă”. „De ce crede premierul că britanicii ar trebui să plătească pentru ceva ce deja dețin?”, l-a întrebat ea pe Sir Keir Starmer în timpul sesiunii săptămânale de întrebări adresate premierului în parlament.

Sir Starmer a răspuns: „Am moștenit o situație în care funcționarea pe termen lung a unei baze militare vitale era amenințată din cauza provocărilor legale”. El a subliniat că negocierile au început sub guvernarea conservatoare anterioară, adăugând că acordul său a asigurat „funcționarea eficientă continuă a bazei”.

Cu toate acestea, în ciuda binecuvântării președintelui actual al SUA, Joe Biden, guvernul britanic a recunoscut înfrângerea în încercarea sa de a accelera un acord și a decis să aștepte instalarea noii administrații la Casa Albă.

Arhipelagul Chagos este un grup de 65 insule tropicale în Oceanul Indian, care se găsește la 500 km de Maldive. Suprafața totală a insulelor este de 63 km², cea mai mare dintre ele fiind insula Diego Garcia, care are o suprafață de 44 km².

Marea Britanie, care a controlat regiunea din 1814, a decis în 1965 să scindeze administrativ Insulele Chagos de Mauritius, o fostă colonie a sa căreia avea să îi recunoască independența pe cale pașnică 3 ani mai târziu.

Insulele Chagos au fost organizate în așa-zisul Teritoriu Britanic din Oceanul Indian.

La începutul anilor 1970 Londra a strămutat aproape 2.000 de locuitori ai insulelor în Mauritius și Seychelles pentru a face loc unei baze aeriene pe Diego Garcia, insulă pe care o concesionase Statelor Unite în 1966.

Map of the Mauritian exclusive economic zone from an official textbook, showing Tromelin and the Chagos Islands as part of Mauritius https://t.co/6zAhyGtA7H pic.twitter.com/FSMbwXQ7mI