Președintele unei țări sud-americane devansează Crăciunul pentru luna octombrie, la fel ca anul trecut

Un bărbat deghizat în Moș Crăciun împarte jucării unor copii dintr-un cartier sărac din Caracas, capitala Venezuelei, FOTO: Jeampier Arguinzones / DPA / Profimedia Images

Crăciunul va fi sărbătorit din nou începând cu data de 1 octombrie în Venezuela, o măsură impusă prin decret de președintele Nicolas Maduro și în alți ani, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

„Vom aplica formula din alți ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie”, a declarat Maduro în timpul programului său săptămânal televizat, o tradiție pe care a preluat-o de la fostul președinte Hugo Chavez, decedat în 2013.

Maduro a devansat sărbătorirea Crăciunului pentru lunile octombrie sau noiembrie în 2019, 2020, 2023 și 2024. Analiștii consideră în general că deciziile au fost luate pentru a distrage atenției populației de la crize politice sau socio-economice grave.

De exemplu, anul trecut Maduro a devansat Crăciunul tot pentru luna octombrie pe fondul protestelor masive, reprimate brutal de regimul său, după ce el a revendicat victoria la alegerile prezidențiale din iulie.

Anunțul privind victoria sa a provocat furie în Venezuela în condițiile în care sondajele de opinie făcute înaintea scrutinului arătau că el ar urma să primească puțin peste 30% din voturi, în timp ce Edmundo Gonzalez, candidatul opoziției, era cotat cu peste 60% din intenția de vot.

Venezuela va sărbători Crăciunul într-o atmosferă tensionată

Anul acesta, Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor într-un moment în care SUA au desfășurat nave de război în apropiere de apele teritoriale ale țării sud-americane în ceea ce administrația președintelui american Donald Trump prezintă drept o operațiune împotriva traficului de droguri.

Maduro afirmă în schimb că SUA vor să îl răstoarne de la putere.

„Încă o dată, anul acesta Crăciunul începe la 1 octombrie cu bucurie, comerț, activitate, cultură, cântece de Crăciun”, dansuri și mâncăruri tradiționale, a afirmat acum președintele venezuelean în discursul său către națiune.

În pofida comentariilor sale, Venezuela trece de ani de zile printr-o criză economică și umanitară gravă, marcată de hiperinflație scăpată de sub control și prăbușirea nivelului de trai.

În luna august, salariul minim pe economie în Venezuela, 130 de bolivari, a ajuns să valoreze un dolar, conform cursului de schimb publicat de Banca Centrală de la Caracas.