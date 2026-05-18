Președintele Ungariei îl sfidează pe Peter Magyar și afirmă că nu are nicio intenție să demisioneze

Tamás Sulyok, președintele Ungariei, a respins luni apelurile noului prim-ministru Péter Magyar de a demisiona, afirmând că nu există nicio justificare ca el să demisioneze, transmite Reuters.

Partidul TISZA condus de Magyar a obținut o victorie categorică în fața Fidesz, formațiunea fostului premier Viktor Orbán, punând capăt unei guvernări de 16 ani a acestuia și promițând să abordeze problemele legate de statul de drept și alte reforme aflate în centrul disputelor dintre Budapesta și Uniunea Europeană.

Descriind alegerile drept un „vot pentru o schimbare de regim”, Magyar a intensificat presiunea asupra lui Sulyok, susținut de Fidesz, și asupra altor oficiali, cerându-le să demisioneze până la sfârșitul lunii mai.

„În prezent nu există niciun motiv legal sau vreo justificare constituțională care să-mi poată justifica demisia”, a declarat Sulyok într-un interviu publicat luni de portalul de știri Index.hu.

„Rămân fidel jurământului meu și, atâta timp cât exercitarea funcției mele nu devine imposibilă, intenționez să îmi îndeplinesc mandatul pe care mi l-am asumat”, a subliniat acesta.

Miza demisiei președintelui Ungariei

Rolul președintelui în Ungaria este în mare parte ceremonial, însă Sulyok poate retrimite legi în parlament pentru reexaminare sau le poate înainta Curții Constituționale, ceea ce ar putea îngreuna agenda de reforme a lui Magyar.

Magyar a cerut demisia lui Sulyok și a altor oficiali numiți în timpul mandatului lui Orbán, pe care i-a numit „marionete” ale cărui politici au dus în mod regulat la conflicte cu executivul UE, blocând fonduri europene destinate Ungariei.

Sulyok a declarat în interviul pentru Index.hu că președintele trebuie să exprime unitatea națiunii și a respins ideea că alegerile au reprezentat o schimbare de regim, susținând că a fost mai degrabă o schimbare de guvern.

Magyar a spus că, dacă Sulyok nu demisionează, va folosi mandatul puternic al partidului său pentru a modifica Constituția și alte acte legislative, astfel încât să îl poată înlătura din funcție.

Într-un răspuns la interviul lui Sulyok, Magyar a declarat luni pe Facebook că Ungaria are nevoie de un președinte care să nu fie loial niciunui bloc politic și a reiterat că președintele este o „marionetă a sistemului eșuat”.

„Trebuie să plecați! Și veți pleca”, a adăugat el.