Prima femeie care a primit al nouălea dan se retrage, la 98 de ani, din activitatea profesionistă a unuia dintre cele mai populare jocuri de strategie din Japonia

Kazuko Sugiuchi, o jucătoare profesionistă de go în vârstă de 98 de ani, a anunțat miercuri că se va retrage din activitate, explicând că nu mai poate „juca șase ore fără pauză”, scrie AFP.

Go este un joc de strategie foarte popular în Japonia, Coreea de Sud și China, în care doi jucători plasează pe rând piese negre și albe la intersecțiile dintre liniile unei table, obiectivul fiind preluarea controlului asupra terenului de joc.

Kazuko Sugiuchi a devenit jucătoare profesionistă în 1948 și a obținut primul său titlu 11 ani mai târziu. Din palmaresul său face de asemenea parte prestigiosul turneu feminin Meijin, câștigat după patru reprize consecutive, potrivit Agerpres.

„Am avut mereu convingerea că jocul de go este o artă și o căutare de-a lungul întregii vieți, dar am decis că nu mai este posibil să joc șase ore consecutive fără pauză”, a explicat ea, citată de postul public de televiziune NHK.

În aprilie 2024, a devenit veterana jucătorilor profesioniști japonezi ai acestui joc de societate, doborând recordul deținut anterior de către defunctul ei soț.

„Aș dori să-mi exprim recunoștința profundă față de toți cei care m-au tratat cu bunătate în decursul celor 80 de ani de carieră”, a mai spus ea, după ce a devenit, cu titlu onorific, prima femeie care a primit al nouălea dan.