Prima femeie primar din New Orleans, pusă sub acuzare pentru mușamalizarea relației cu garda de corp și cheltuirea banilor publici în interes personal

LaToya Cantrell, la un festival de jazz, aprilie 2025 . Credit line: Amy Harris / AP / Profimedia

Primarul orașului New Orleans, LaToya Cantrell, a fost pusă sub acuzare vineri pentru conspirație, fraudă și obstrucționarea justiției, pentru că ar fi încercat să ascundă o relație romantică cu garda sa de corp, scrie presa americană.

Procurorii susțin că în octombrie 2021, Cantrell și Jeffrey Vappie, garda ei de corp, au dezvoltat o „relație personală, intimă”, a declarat Michael Simpson, procurorul interimar al SUA pentru Districtul Estic al Louisianei.

După pensionarea lui Vappie în iunie 2024, cei doi „au pus la cale un plan de fraudare a orașului New Orleans și a Departamentului de Poliție din New Orleans”, a declarat Simpson în cadrul unei conferințe de presă de vineri.

Rechizitoriul susține că Vappie era plătit ca și cum ar fi lucrat atunci când el și primărița se întâlneau singuri în apartamente și călătoreau la podgorii. Simpson a spus că Cantrell a aranjat ca Vappie să participe la cel puțin 14 călătorii interne și internaționale pentru a „optimiza timpul petrecut împreună și a se angaja în activități personale”.

„În total, orașul New Orleans a plătit peste 70.000 de dolari doar pentru participarea lui Vappie în aceste excursii”, a spus Simpson.

La vremea respectivă, Cantrell a spus că a invitat o gardă de corp să călătorească cu ea din cauza COVID-19 și din motive de siguranță, a spus Simpson.

Biroul primarului nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Nu e clar dacă Cantrell are un avocat care o reprezintă. Vappie se confrunta deja cu acuzații de fraudă electronică și de fals în declarații și a pledat nevinovată, a relatat Associated Press.

Procurorii i-au acuzat, de asemenea, pe Vappie și Cantrell că au schimbat mesaje criptate prin WhatsApp pentru a evita detectarea fraudei iar apoi au șters conversațiile.

Un cetățean i-a fotografiat pe Cantrell și Vappie împreună în public, luând masa și consumând alcool, în timp ce Vappie a declarat că este în timpul serviciului. Cantrell a depus un plângere la poliție și a solicitat un ordin de restricție împotriva acelui cetățean, au declarat procurorii.

„Acest act de acuzare nu susține că o relație constituie o infracțiune”, a spus Simpson. „Mai degrabă, reflectă urmărirea penală a doi funcționari publici acuzați că s-au angajat într-o schemă de fraudă continuă, care a folosit bani publici în scopuri personale, exploatând puterea și autoritatea lor.”

Cantrell este prima femeie primar al orașului în istoria sa de 300 de ani. Cantrell, o democrată, are un mandat limitat și urmează să părăsească funcția în ianuarie.