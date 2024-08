Prima jucătoare din WTA calificată la Turneul Campioanelor 2024

Iga Swiatek, lidera ierarhiei WTA, este prima jucătoare din circuitul mondial care obține matematic calificarea la Turneul Campioanelor din 2024. Competiția este găzduită de Riad, Arabia Saudită.

Turneul care aduce la start cele mai bune opt jucătoare ale sezonului în curs va avea premii record de 15,25 de milioane de euro.

Suma va crește în următorii doi ani, conform acordului semnat între WTA și oficialii din Arabia Saudită.

„Este un sentiment grozav să te califici la turneul final al WTA pentru al patrulea an consecutiv. Sper ca evoluţiile celor mai bune opt jucătoare ale sezonului să ofere multă bucurie fanilor din întreaga lume” – Iga Swiatek.

În vârstă de 23 de ani, Iga a câștigat în 2024 turneele de la Doha, Indian Wells, Madrid, Roma, Roland Garros, dar și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Swiatek a adunat până acum în acest sezon 7465 de puncte. Ea este urmată de Elena Rybakina (4901), Aryna Sabalenka (4661) și Jasmine Paolini (4505).

Turneul Campioanelor 2024 se va disputa la Riad în perioada 2-9 noiembrie, pe hard. Campioana en-titre este Iga Swiatek.

