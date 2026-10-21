Prima ordonanță de urgență a Guvernului Luca Niculescu. Ce atribuții va avea Marian Neacșu

Vicepremierul Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilește prima Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul Luca Niculescu.

Marian Neacșu, lider influent în PSD, este ministru de Interne, dar și singurul viceprim-ministru în Cabinetul condus de Luca Niculescu, care a avut prima ședință de guvern marți seară, după votul de învestitură din Parlament.

Prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Niculescu prevede că vicepremierul Marian Neacșu va coordona „instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

El va avea și o echipă proprie de lucru, „structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului”, din care vor face parte un consilier de stat și doi secretari de stat. Ei voi fi propuși de Marian Neacșu și validați de Luca Niculescu.

Ce mai prevede prima OUG a Cabinetului Niculescu

Conform aceluiași act normativ, în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort. Dacă Comunicațiile au mai fost reprezentate în diverse forme în executiv, este pentru prima dată când România are un minister pentru Inteligență Artificială. Portofoliul va fi ocupat de Bogdan Dumitru.

„Ministrul delegat este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va afla în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat de presă.

În cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului Educației și Cercetării și care este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort. Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar este Bogdan Costreie.

„Totodată, actul normativ modifică și completează OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în ceea ce privește reglementările ce vizează conducerea Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului”, a mai precizat Guvernul.