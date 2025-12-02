Prima reacție a lui Cătălin Drulă după sondajul AtlasIntel care arată cum a urcat Alexandrescu și că el e în spatele lui Ciprian Ciucu. Ce spune despre „monstrul extremismului” și despre „votul util” 

Candidatul USR spune că ”ceea ce ne-a adus pe prăpastia extremismului” nu este atitudinea lui, ci altceva: disprețul care a născut o evidentă frustrare socială, pentru că oamenii au sentimentul că nu mai există soluții „în interiorul democrației”.

Într-un mesaj postat marți dimineață pe Facebook, Cătălin Drulă îi cheamă la dezbatere pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu. Drulă insistă pe pericolul extremismului. Și spune că, refuzând o confruntare publică, cei doi contracandidați ai săi speră să fie aleși „printr-un soi de joc la masa verde. Să meargă “votul util”, sau o sperietoare, sau o poveste pe care o scriu consultanții prin reclame. O poveste pe care tu cu vocea și fața ta nu o poți susține într-o confruntare”.

Datele sondajului care a arătat cât a crescut Anca Alexandrescu

Candidatul USR consideră că această atitudine e cea care „ne-a adus pe prăpastia extremismului”, spune Drulă într-un mesaj postat luni dimineață, la prima oră, pe Facebook, când anunță intrarea în ultima săptămână de campanie

Drulă nu numește explicit sondajul AtlasIntel, care, publicat luni de HotNews, a arătat o creștere rapidă și fără precedent a Ancăi Alexandrescu. Candidata susținută de AUR a ajuns practic la egalitate cu primul clasat, Daniel Băluță – ambi au 23%.

Imediat în spatele lor, la 1,5% distanță ceea ce înseamnă în marginea de eroare a sondajului, este Ciprian Ciucu – el are 21,7%

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Studiile sociologice ale AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024, dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.

„Crește frustrarea socială și monstrul extremismului”

„Atunci când pentru oameni pare că nu mai sunt soluții în interiorul democrației, că jocul pare “aranjat”, crește frustrarea socială și monstrul extremismului”, scrie marți dimineață candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

„Răspunsul unor oameni politici responsabili la extremism ar trebui să fie tocmai să nu fugă de cetățeni, să aibă mai multă deschidere și să dea încredere în mecanismele clasice ale democrației. Precum dezbaterea. ”, spune Drulă.

În continuare, Drulă amintește și de dezbaterea organizată de HotNews şi Universitatea de Arhitectură, la care el s-a prezentat alături de Ciprian Ciucu. Nu au vrut să vină Daniel Băluţă și Anca Alexandrescu.

„Au fost până acum invitații de la televiziuni naționale, universități și organizații ale societății civile. Eu am spus da, la toate, fără condiții. De fiecare dată, cei doi contracandidați au dus gazdele cu vorba, iar în final n-au mai venit”, mai scrie Drulă.

„Când nu vrei să vii la dezbateri, înseamnă că îți e frică. Îți e frică să te arăți așa cum ești, să te confrunți cu trecutul, să se vadă personalitatea și ideile tale”, a mai spus Cătălin Drulă.

„Și speri să fii ales printr-un soi de joc la masa verde. Să meargă “votul util”, sau o sperietoare, sau o poveste pe care o scriu consultanții prin reclame. O poveste pe care tu cu vocea și fața ta nu o poți susține într-o confruntare. Orașul are probleme importante: traficul, apa caldă, parcurile, calitatea aerului, bugetul insuficient, urbanismul haotic și corupția. Toate ar trebui discutate serios, public, în fața oamenilor”, mai scrie liderul USR.